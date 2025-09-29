SUSCRÍBETE
Nacional

Alcaldes de Huechuraba y Providencia piden que tarifa del teleférico esté integrada en el sistema de transporte público

“Esto tiene que ser parte de la tarifa de la red pública para que sea accesible a los ciudadanos de Huechuraba", apuntó el alcalde de la comuna, Max Luksic.

Claudio PortillaPor 
Claudio Portilla
Teleférico Bicentenario.

Durante la mañana de este lunes los alcaldes de Providencia, Jaime Bellolio y Huechuraba, Max Luksic, realizaron un llamado al Gobierno para que la tarifa del Teleférico Bicentenario, que unirá ambas comunas, esté integrada en la red de transporte público.

Según mencionó el alcalde de Providencia Jaime Bellolio, “para que esto funcione necesita algo muy importante y eso es que la tarifa de este nuevo sistema de transporte público esté integrada con Red Movilidad”.

De acuerdo a lo que agregó, “Si no está integrada, entonces va a servir para la postal, pero lo que queremos es que sirva para el transporte de las miles de personas que pueden hacerlo. Justamente esto puede tener hasta 6.000 personas por hora y eso es lo que queremos que se pueda lograr”.

“Queremos seguir promoviendo estas vías de transporte y para lo mismo le pedimos al Ministerio de Transporte y al Gobierno en general que tomen la decisión de una vez por todas. Es central que haya certeza desde hoy día que conozcamos que esta va a ser una tarifa que va a estar integrada al sistema de Red, es decir, a todo el sistema de transporte público”, apuntó.

En tanto, el alcalde de Huechuraba, Max Luksic, apuntó que “esto tiene que ser parte de la tarifa de la red pública para que sea accesible a los ciudadanos de Huechuraba, como los estudiantes, como los adultos mayores”, agregando que “para que pueda ser asequible para los ciudadanos se necesita que sea parte de la tarifa de la red pública”.

Es así como realizó un llamado al gobierno a tener la discusión al respecto. “Tenemos más de un año para tener esta discusión, para que se logre integrar y que este no sea solamente el fin del teleférico urbano”.

Cabe recordar que este proyecto es el primer teleférico urbano del país y su inauguración esta proyectada para enero de 2027.

En la ocasión, experto en transporte, Louis de Grange, apuntó que este teleférico permitirá reducir los viajes de quienes se trasladan desde el centro de Providencia hasta Ciudad Empresarial de 45 a cerca de 13 minutos.

“En este sentido, la iniciativa, la solicitud de los alcaldes de que el teleférico se integre tarifariamente con el sistema de red Transantiago es fundamental”, mencionó, agregando que “la cantidad de adultos mayores, de estudiantes que van a realizar el traslado es clave para el éxito del beneficio social del proyecto”, apuntó.

Respecto a la tarifa, del teleférico, según señaló Bellolio, “la tarifa es fundamental, pero la decisión sobre integrar la tarifa tiene que ser ahora. Porque tiene que ver con la certeza en el continuar las obras. Este es algo que ya va en torno a un 35%. Va a seguir avanzando. En algunos meses más ya vamos a ver las torres. Por tanto, va a quedar demasiado evidente. Y las personas necesitan saber de que este va a ser un medio de transporte que es accesible para ellos”.

En tanto el ex subsecretario de transportes, Cristian Bowen, mencionó que “Con las tarifas que hoy día están consideradas, si una persona usara el transporte público, tomara un bus o un metro, tendría que pagar mil pesos adicionales para poder llegar hasta Ciudad Empresarial y eso, evidentemente, lo hace completamente inaccesible”.

“Es por eso que el subsidio es tan importante y es por eso que hago una invitación transversal a todos los sectores políticos de que se pongan de acuerdo para que se potencie la política de subsidio al transporte público, para que un proyecto como este, así como la electromovilidad, así como el desarrollo del metro, tanto en Santiago como en Chile, pueda seguir avanzando”, complementó.

Respecto al hecho de que se realiza la solicitud a este gobierno aún cuando el teleférico será inaugurado durante la próxima administración, el alcalde de Providencia explicó que “son decisiones, más bien, casi de Estado, en donde hay una tarifa que tiene que ser integrada, así como lo es en los buses y en el metro. Queremos que sea exactamente lo mismo también con este teleférico urbano”.

