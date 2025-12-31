Año Nuevo en Valparaíso: se espera que alrededor de 300 mil vehículos lleguen hasta la región

Durante la mañana de este miércoles 31 de diciembre, el delegado presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme, dio a conocer que se espera que cerca de 300 mil vehículos lleguen hasta la Región de Valparaíso con motivo de la celebración de Año Nuevo.

En conversación con Radio Pauta, es que el delegado presidencial detalló se estima que alrededor de un millón de personas circulen por el borde costero durante la noche de Año Nuevo y que “hay mucha gente que viene principalmente de la Región Metropolitana, viene incluso por el rato, viene a ver los fuegos artificiales, están un rato y se devuelven. Hay una estimación, por ejemplo, del orden de 300.000 vehículos que están saliendo de la Región Metropolitana en estos días, no sólo hoy, pero principalmente hoy, que vienen hacia la región”.

En la misma línea, Riquelme informó que las cifras de ocupación hotelera están cercanas al 90%, apuntando que “hay una expectativa bien importante respecto de esta fecha, en particular el día de hoy, tanto en Valparaíso como en Viña del Mar, que son los principales puntos de atracción”.

El delegado además mencionó que se espera que en horas de la tarde se produzca el mayor flujo de desplazamientos desde la Región Metropolitana a la Región de Valparaíso. “Nosotros estimamos que el gran flujo generalmente es hoy día en la tarde, a contar de las 12 del día, por decirlo de alguna forma, a una de la tarde, porque hay mucha gente que trabaja mediodía también”.

Respecto al clima durante la tarde, el delegado señaló que “en general hemos tenido muy buenos años, los últimos Años Nuevos, muy despejados, pero siempre existe la posibilidad, con nuestra vaguada costera y con nuestra característica costa, en que puedan instalarse nubes que opaquen un poquito la vista”.

En la ocasión, Riquelme además recordó que no se pueden instalar personas con carpas en las playas apuntando que “era una tradición que teníamos hace 20 años atrás, pero que generaba un nivel de incivilidades muy grande, y por lo tanto se determinó hace mucho tiempo que no se puede”.

“Hay multas de distinto tipo, aquí hay inspectores municipales también que están, por supuesto, autorizados a cursar sanciones, multas, a dejar citaciones”, añadió, enfatizando que “no porque sea Año Nuevo, significa que se pueda permitir cualquier cosa”.

Respecto a la celebración, señaló que son 16 los puntos de lanzamiento de fuegos artificiales en todo el borde costero. "Ayer se hizo la inspección de las balsas, ya están ubicadas en su punto. Por lo tanto, todo dispuesto para un tremendo espectáculo en el mar".