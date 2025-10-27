Apuñaló a su amigo y dejó cuerpo amarrado en la vía pública: prisión preventiva para adulto mayor por homicidio calificado en San Rafael

Un brutal homicidio quedó al descubierto ayer domingo en la comuna de San Rafael, en la Región del Maule, donde el cuerpo de un hombre de 65 años fue encontrado en plena vía pública, amarrado y con claros signos de haber sido apuñalado y golpeado en múltiples ocasiones.

Tras indagaciones del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía del Maule y de la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI, se logró la detención del principal sospechoso: un hombre de 68 años que tenía una relación de amistad con la víctima fatal.

Y esta jornada, el fiscal de la Unidad de Análisis Criminal y Alta Complejidad (UNAAC), Rodrigo Pizarro, formalizó por homicidio calificado al imputado, identificado como Manuel Garrido Silva, quien habría dado muerte a Nivaldo Bravo Maldonado la madrugada del domingo, mientras ambos compartían en la vivienda del primero.

Ahí el sospechoso, por razones que se investigan, propinó múltiples puñaladas y golpes a la víctima, para luego dejarlo maniatado en plena vía pública en calle Los Maitenes, donde fue encontrado.

“Carabineros dio cuenta a la Fiscalía de Flagrancia que había aparecido el cuerpo de una persona, la cual se encontraba maniatada y con múltiples lesiones en distintas partes del cuerpo”, indicó el fiscal Pizarro.

Así, agrega que el fallecido presentaba “múltiples lesiones cortopunzantes, tanto en el tórax como también en la espalda, así como también golpes en el rostro y la cabeza. Además, estaba amarrada de manos”, agregó.

Tras el análisis de cámaras de seguridad del sector, se logró dar con el paradero del agresor, en los cuales se encontraron elementos que lo vinculan al homicidio, como “sangre en distintas partes de la casa, las vestimentas con las cuales aparecía la persona arrastrando el cuerpo de la víctima, así como también el arma utilizada y también otras prendas de vestir que tenían sangre y otras evidencias en el lugar”, sostuvo el persecutor.

Por su parte, el jefe de la BH de Talca, subprefecto Rodrigo Burgos, señaló que la investigación preliminar logró establecer que “ambos habrían estado compartiendo para posteriormente producirse una agresión que provocó diversas heridas cortopunzantes en la víctima, ocasionándole la muerte en el lugar”.

El tribunal decretó la prisión preventiva del imputado y fijó un plazo de investigación de cuatro meses.