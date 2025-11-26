Bomberos controla incendio en edificio residencial de Vitacura

Pasado el mediodía se registró un incendio en un edificio residencial de la comuna de Vitacura, en el sector oriente de la Región Metropolitana.

El siniestro afectó el tercer piso de una infraestructura ubicada en calle Alejandro Serani Norte con Del Mirador.

Hasta el lugar llegaron cinco compañías de Bomberos para controlar las llamas. Además, desde Transporte Informa señalaron que el tránsito debió ser suspendido en el sector para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

Tras dos horas de combate de las llamas, el tránsito se normalizó en el sector.