Bus termina completamente quemado en la Ruta 5: habría sufrido falla mecánica

La madrugada de este lunes, varios conductores divisaron un bus quemándose en plena autopista de la Ruta 5, a la altura del kilómetro 21, en la comuna de San Bernardo.

El hecho ocurrió en la pista en dirección al norte (Santiago), mientras que el bus afectado corresponde al recorrido Buin-Maipo, de la Empresa Luna Express.

Los equipos de emergencia concurrieron al lugar cerca de las 6.00 de la mañana. Allí la 1ra. Compañía de Bomberos San Bernardo apagó las llamas, mientras que Carabineros realizaron labores de dirección del tránsito, ante la congestión que estaba generando la situación.

Si bien, se desconocen las causas del incendio, de acuerdo al relato de los pasajeros, el bus habría presentado fallas mecánicas.

Desde Transporte Informa señalaron que la pista derecha y central en Ruta 5 hacia el norte, se mantiene con el tránsito suspendido, a la altura del enlace Calera de Tango.

Asimismo, alertaron a los conductores que en el sector se “instaló una densa niebla”, la que reduce la visibilidad.