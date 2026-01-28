Censo 2024: INE estima que en 2028 habrá más defunciones que nacimientos en el país

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) entregó las Estimaciones y Proyecciones de Población en Chile, donde el director de la entidad, Ricardo Vicuña, aseveró que para el año 2028 “va a haber más defunciones que nacimientos en el país”.

Esto en relación al descenso sostenido que ha mantenido la fecundidad, tendencia de la cual se espera continuará en el largo plazo. Así, se espera que para el año 2070 las personas de 65 años o más superen el 40% de la población del país (42,6% del total de habitantes) y que los menores de 15 años se reduzcan, desde un 29,3% de la población en 1992 y 16,3% en 2026 a un 7,2% en 2070.

Esto, comenzaría desde el año 2028, donde, según explicó Vicuña, se proyecta que “l os nacimientos menos las defunciones, se torne negativo a partir del año 2028, es decir, van a haber más defunciones que nacimientos en el país al año 2028 ″.

Lo anterior, implicaría que para el año 2035 -sumado a la reducción del saldo migratorio proyectado- se alcanzaría el máximo de la población del país con 20.643.490 personas. Además, en ese año comenzaría a descender la población en edades potencialmente activas (entre 15 a 64 años), y para el final del período habría menos personas en edad de trabajar respecto a lo observado en 1992.

Para el año 2045 la población de 65 años o más triplicaría a la población menor de 15 años. Si los supuestos se mantienen, al 2070 dicha proporción será de casi 600 personas de 65 años o más por cada 100 menores de 15 años.

Fecundidad y esperanza de vida

Dos puntos relacionados a los nacimientos y a la defunciones son la fecundidad y la esperanza de vida que proyectan desde el INE para los siguientes años. Al respecto, indicaron que: