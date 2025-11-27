Chofer y pasajero de bus argentino asaltado durante tour de compras cuentan detalles del atraco

Minutos de terror enfrentaron el conductor y los pasajeros de un bus de la empresa argentina de buses y turismo La Torre que fue asaltado la mañana de este jueves en la comuna de Tiltil, al norte de la Región Metropolitana.

La máquina de dos pisos, procedente de Mendoza para un tour de compras en Chile, transitaba por la ruta Santa Teresa con 61 personas a bordo, rumbo al centro de Santiago, cuando fue interceptada por un grupo de asaltantes.

En entrevista con Chilevisión, Iván, el conductor contó que los asaltantes, que tenían acento “colombiano o venezolano”, concretaron una especie de trampa para hacerlos detenerse.

“Pasa un auto, nos hace señas que teníamos inconveniente atrás. Ya era de día, ya había tránsito de vehículos y por una cuestión de precaución, simplemente, nos detuvimos al lado de la ruta para descartar”, explicó, indicando que mientras se disponían a revisar las ruedas traseras, escucharon frenadas bruscas.

El conductor y el asistente vieron entonces a dos vehículos que les cerraron el paso.

“Y ya venían caminando, yo calculo que tiene que haber sido entre 8 o 10 personas. Todos con armas de fuego”, aseguró.

El trabajador indicó que los sujetos abordaron el bus por la puerta que estaba abierta y procedieron a robar las pertenencias de los viajeros.

“A mí me intimidan, me exigen que me sienten en el volante, que salga manejando. A mi compañero lo traen a los golpes, los sientan al lado mío, y nos apuntan con armas de fuego”, relató.

El conductor expuso que entre amenazas, le dieron indicaciones para que no hiciera ningún tipo de señal a otros vehículos que transitaban a esa hora por el lugar, cerca de las 7.00 de la mañana, y "que no superara los 50 kilómetros por hora, mientras que la otra gente estaba arriba sacándole las pertenencias a los pasajeros”.

El coronel de Carabineros Marco Gutiérrez, prefecto de Santiago Norte, explicó que, según la información entregada por las víctimas, el monto sustraído sumaría cerca de 26.000 dólares.

“Hay tres personas lamentablemente lesionadas a producto de golpes propinados por los delincuentes. Uno de ellos es el conductor, dos de ellos son pasajeros, lesiones de carácter leve, de acuerdo a la constatación que se hizo en el Hospital de Tiltil”, precisó.

El Ministerio Público dispuso que personal del OS9 realice diligencias investigativas orientadas a individualizar y ubicar a los responsables.

“En forma de actuación autónoma, el personal de la sección de investigación policial de la Prefectura Norte recopiló los primeros antecedentes para poder canalizar toda esa información, tanto de cámaras como otros registros”, indicó el oficial.

Marcos Larrea, uno de los pasajeros lesionado, entrevistado por el mismo medio, con su cabeza vendada y manchas de sangre en sus ropas, dio cuenta de lo que debió enfrentar.

“Yo quise esconder alguna de mis pertenencias pero no logré y me quitaron la plata, celular, todo. Y como me vieron que estaba escondiendo me agarraron y me golpearon. Me vieron y me quitaron todo. Yo fui el más afectado”, indicó el pasajero, que venía a realizar compras por el día y que había hecho el viaje en otras ocasiones.