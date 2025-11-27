Asaltantes interceptan bus con turistas argentinos en la carretera y golpean a conductor y a pasajeros para robar

Un bus procedente de Argentina fue interceptado por asaltantes que golpearon a su conductor y a pasajeros para robarles sus pertenencias.

El hecho tuvo lugar en las primeras horas de la mañana, en la Ruta CH-71, a la altura de Tiltil.

Alertados por lo ocurrido, personal de Carabineros llegó la intersección de calle Huechún con la ruta que conecta con la Autopista Los Libertadores, conocida como Santa Teresa, encontrando estacionado el vehículo con patente argentina con sus 28 ocupantes.

De acuerdo al reato del conductor, a eso de las 07.15 horas de este jueves, mientras se desplazaban con destino a Estación Central a realizar compras, fueron interceptados por dos vehículos de color negro, de los que descendieron cinco sujetos con su rostro cubierto y portando armas de fuego.

Los sujetos intimidaron y golpearon al conductor y a algunos pasajeros, para luego sustraerles diferentes documentos y artículos personales, dinero en efectivo y aparatos tecnológicos.