Cierran supermercado en La Cisterna tras detectar un brote de Covid en trabajadores

Un supermercado Santa Isabel ubicado en La Cisterna fue cerrado durante esta jornada tras detectar un brote de Covid-19 en sus trabajadores.

Hasta el lugar llegó la seremi de Salud, Paula Labra, quien señaló que en una semana y media se detectaron seis casos de Covid positivo. Debido a esto se decretó su “prohibición de funcionamiento”.

“No tomaron medidas para evitar propagación de contagios en este supermercado. Su mismo protocolo decía: en caso de detectar un caso de Covid iban a evaluar el cierre y más aún, todo el turno y las personas que se desplazaban en el bus con estas personas las iban a mandar como contacto estrecho a hacer cuarentena, cosa que no ocurrió. Leímos la ficha de personas Covid positivo donde la empresa declaró que no tenían contacto estrecho, lo que sabemos que es imposible. Ahí va la importancia de declarar los contactos estrechos”, explicó la seremi.

Labra dijo que parte de los trabajadores con Covid, o con contacto estrecho, están identificados y otros no. “La empresa no lo tiene claramente identificado. Hay personas que trabajaban en fiambrería, en sector de cajas, en distintos sectores, por lo tanto se ha tomado la medida de cerrar y hacer la investigación en terreno”.

La autoridad precisó que “Las personas apenas tuvieron sintomatología se hicieron PCR y se fueron a su hogar. Pero lo que pudimos identificar es que muchas de estas personas decían sospechar haberse contagiado en el supermercado y este local no tomó la medidas para evitar esto y identificar prontamente las personas que se debían haber ido a hacer PCR por haber sido contacto estrecho”.