SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Cinco damnificados y tres casas destruidas: declaran alerta roja en Los Ángeles por incendio forestal

    El siniestro que se desarrolla en el sector de Colonia Santa Fe, ha afectado una superficie aproximada de al menos 60 hectáreas.

    Por 
    Roberto Martínez
    INCENDIO FORESTAL FOTO: DEDVI MISSENE DEDVI MISSENE

    La tarde de este martes, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó alerta roja para la comuna de Los Ángeles, Región del Biobío, debido al avance de un incendio forestal que se mantiene en combate, y que se desarrolla cercano a sectores habitados.

    Según consigna el último reporte, tres viviendas habrían sido destruidas por las llamas y, a la postre, cinco personas resultaron damnificadas.

    La medida, que se extenderá hasta que las condiciones así lo ameriten, fue adoptada en base a información técnica de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), ante el siniestro que se desarrolla en el sector de Colonia Santa Fe, que ha devastado una superficie aproximada de al menos 60 hectáreas.

    En el lugar, trabajan voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Los Ángeles, además de dos técnicos y ocho brigadas de la Conaf, disponiendo de dos aviones cisterna.

    Hasta el momento se desconocen las causas que originaron la emergencia.

    Más sobre:Incendio forestalLos ÁngelesRegión del BiobíoAlerta rojaNacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Devastador incendio en San Pedro de Melipilla: fuego se propaga y alcanza las 1.870 hectáreas de vegetación

    Unánime: Senado aprueba en general reforma constitucional que crea Consejo de Nombramiento de Jueces

    Senado aprueba por unanimidad prórroga al alza de requisitos para estudiar pedagogía

    Francisco Murillo dejará su cargo regional en Sura Asset Management

    Banco Central baja la tasa de interés a 4,5% y adelanta llegada de inflación a la meta para el primer trimestre del 2026

    Trama bielorrusa: fiscal de la Corte de Apelaciones de Chillán dispone suspensión del conservador Yamil Najle

    Lo más leído

    1.
    Lipigas bajo indagatoria penal y administrativa: las sanciones que arriesga tras mensaje en medio del balotaje

    Lipigas bajo indagatoria penal y administrativa: las sanciones que arriesga tras mensaje en medio del balotaje

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Cobertura completa, análisis y beneficios para todo el año 🔍🎁$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Argentina por la Copa UC Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Argentina por la Copa UC Sub 17

    A qué hora y dónde ver la despedida de Walter Montillo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver la despedida de Walter Montillo en TV y streaming

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Devastador incendio en San Pedro de Melipilla: fuego se propaga y alcanza las 1.870 hectáreas de vegetación
    Chile

    Devastador incendio en San Pedro de Melipilla: fuego se propaga y alcanza las 1.870 hectáreas de vegetación

    Unánime: Senado aprueba en general reforma constitucional que crea Consejo de Nombramiento de Jueces

    Cinco damnificados y tres casas destruidas: declaran alerta roja en Los Ángeles por incendio forestal

    Francisco Murillo dejará su cargo regional en Sura Asset Management
    Negocios

    Francisco Murillo dejará su cargo regional en Sura Asset Management

    Banco Central baja la tasa de interés a 4,5% y adelanta llegada de inflación a la meta para el primer trimestre del 2026

    ¿Cuánto vende la industria del espectáculo?: facturación disminuye pese a un mayor número de eventos

    ¿Podría la “supergripe” H3N2 llegar a Chile? Esto dice un médico infectólogo
    Tendencias

    ¿Podría la “supergripe” H3N2 llegar a Chile? Esto dice un médico infectólogo

    Los presuntos vínculos de los sospechosos del tiroteo en Sydney con el grupo extremista ISIS

    Cómo fueron los nuevos ataques de EEUU contra tres embarcaciones en el Pacífico

    Una fiesta del golf: el Abierto de Chile presenta sus novedades para la edición de este año
    El Deportivo

    Una fiesta del golf: el Abierto de Chile presenta sus novedades para la edición de este año

    El Giro de Rigo Chile toma vuelo: la carrera de Rigoberto Urán abre sus inscripciones

    Celebra Fernando Ortiz: Colo Colo abrocha al reemplazo de Mauricio Isla como primer refuerzo para 2026

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025
    Finde

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    The Pitt dispara la tensión en el nuevo adelanto de su segunda temporada
    Cultura y entretención

    The Pitt dispara la tensión en el nuevo adelanto de su segunda temporada

    Hijo de Rob Reiner no fue autorizado para comparecer ante la justicia

    “Un terrorista emocional, el mayor desastre mundial”: Rosalía lanza el video de La Perla

    Venezuela en la mira: el petróleo multimillonario que alimenta la tensión entre Trump y Maduro
    Mundo

    Venezuela en la mira: el petróleo multimillonario que alimenta la tensión entre Trump y Maduro

    “Tenía deudas”: Qué se sabe del soldado de seguridad que fue encontrado muerto en la residencia del Presidente Milei

    El modelo migratorio de Giorgia Meloni que Kast busca replicar

    Suplementos: encapsular el bienestar
    Paula

    Suplementos: encapsular el bienestar

    Petra, la belleza de decir adiós

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni