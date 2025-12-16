Cinco damnificados y tres casas destruidas: declaran alerta roja en Los Ángeles por incendio forestal

La tarde de este martes, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó alerta roja para la comuna de Los Ángeles, Región del Biobío, debido al avance de un incendio forestal que se mantiene en combate, y que se desarrolla cercano a sectores habitados.

Según consigna el último reporte, tres viviendas habrían sido destruidas por las llamas y, a la postre, cinco personas resultaron damnificadas.

La medida, que se extenderá hasta que las condiciones así lo ameriten, fue adoptada en base a información técnica de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), ante el siniestro que se desarrolla en el sector de Colonia Santa Fe, que ha devastado una superficie aproximada de al menos 60 hectáreas.

En el lugar, trabajan voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Los Ángeles, además de dos técnicos y ocho brigadas de la Conaf, disponiendo de dos aviones cisterna.

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron la emergencia.