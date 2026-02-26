SUSCRÍBETE
    Nacional

    Como Pedro por su casa: cámaras registran momento en que reos de la ex Penitenciaría concretaron su fuga

    Tomás González y Juan Flores salieron caminando desde el recinto ubicado en Avenida Pedro Montt, vestidos de gendarmes. Aún se desconoce su paradero.

    María Catalina Batarce 
    María Catalina Batarce

    Cuando el reloj marcaba las 12.01 horas del miércoles 25 de febrero, los condenados Tomás González y Juan Flores materializaron el plan que habían diseñado para fugarse desde la ex Penitenciaría, en avenida Pedro Montt.

    Lo hicieron vestidos de gendarmes, por lo que su salida no generó sospechas entre los funcionarios que se desempeñan en el acceso del recinto.

    De hecho, así quedó registrado en un video de la cámara de seguridad que se encuentra instalada a un costado de dicho acceso.

    Tomás González Quezada (de lentes) y Juan Abdon Flores Valenzuela.

    Los condenados salieron caminando, sin dar luces de algo extraño, como Pedro por su casa, como dice la expresión popular.

    A los sujetos, como está registrado en sus fichas del penal, se les conoce por llamativos apodos. A González lo llaman “Pelao” y Flores es conocido como el “Indio Juan”.

    González había hecho ingreso al recinto el 7 de febrero de 2024 y cumplía una sentencia de 16 años por los delitos de homicidio frustrado de carabinero, lesiones graves a carabinero y porte de arma de fuego.

    Por su parte, Flores ingresó el 29 de noviembre de 2024 para cumplir una condena de presidio perpetuo por femicidio, hecho ocurrido en marzo de 2021 en la comuna de Puente Alto.

