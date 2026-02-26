SUSCRÍBETE
    Nacional

    Conocidos como el “Indio Juan” y “Pelao” ¿Quiénes son los dos reos fugados de la ex Penitenciaría de Santiago?

    Uno de ellos se encontraba condenado a presidio perpetuo por femicidio, mientras que el otro cumplía una sentencia de 16 años por homicidio frustrado contra carabineros.

    Claudio Portilla 
    Claudio Portilla
    Tomás González Quezada (de lentes) y Juan Abdon Flores Valenzuela.

    Durante la madrugada de este jueves se confirmó la fuga de dos reos desde la ex Penitenciaría de Santiago, la primera de 2026 y que ocurre en medio de una serie de cuestionamientos a Gendarmería por las libertades otorgadas por error.

    Aunque inicialmente se pensó que los sujetos podían estar escondidos al interior del recinto, el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, confirmó su escape, para lo cual se vistieron como gendarmes.

    ¿Quiénes son los reos fugados?

    Tras la fuga es que se conoció la identidad de ambos sujetos, que corresponden a Tomás González Quesada, apodado como “Pelao” y Juan Flores Valenzuela, conocido como el “Indio Juan”.

    En el caso de Tomás González Quesada, este hizo ingresó al recinto 7 de febrero de 2024 y se encontraba cumpliendo una sentencia de 16 años por los delitos en calidad de autor de homicidio frustrado de carabinero, lesiones graves a carabinero y porte de arma de fuego.

    Por otro lado, Juan Flores Valenzuela, que ingresó el 29 de noviembre de 2024, se encontraba condenado a presidio perpetuo por femicidio, hecho ocurrido en marzo de 2021 en la comuna de Puente Alto.

    Cabe recordar que el subsecretario Muñoz detalló durante la madrugada que “ya se han hecho las denuncias respectivas al Ministerio Público. En instantes, a través de la Policía de Investigaciones, se va a hacer presente en la penitenciaría para recoger todos los antecedentes y, por cierto, esperamos pueda recapturarse prontamente a estas personas”.

