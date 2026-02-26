Confirman fuga de dos reos de la ex Penitenciaría de Santiago: escaparon vestidos como gendarmes

Dos reos se fugaron desde la ex Penitenciaría de Santiago, durante la jornada del miércoles según fue dado a conocer por el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz.

Aunque inicialmente se pensó que estos podrían estar escondidos al interior del recinto penal, el subsecretario posteriormente confirmó que estos habían salido del recinto penal vestidos como Gendarmes.

“Hemos podido comprobar, yo personalmente después de revisar los videos de las cámaras, que estas personas pudieron evadirse asumiendo la identidad de gendarmes. Es decir, tuvieron la oportunidad de cambiar sus ropas cotidianas; cambiarlos por uniformes y uniformados salieron por la puerta de la penitenciaría”, señaló el subsecretario en declaraciones recogidas por T13.

Los prófugos corresponden a Juan Abdón Flores Valenzuela, condenado a cadena perpetua, y Tomás González Quezada, quien cumple una pena de 16 años de presidio.

De acuerdo a lo que apuntó Muñoz, “ya se han hecho las denuncias respectivas al Ministerio Público. En instantes, a través de la Policía de Investigaciones, se va a hacer presente en la penitenciaría para recoger todos los antecedentes y, por cierto, esperamos pueda recapturarse prontamente a estas personas”.

Finalmente, según apuntó Muñoz, “Aquí no solamente tenemos que enfrentar la fuga de dos personas, de dos reos condenados, sino que al mismo tiempo señales que nos parecen preocupantes. Aquí tenemos dos personas que salieron personificando a gendarmes“.

La ausencia de los reclusos salió a la luz luego de un conteo de la población, lo que activó protocolos internos y un operativo al interior del recinto.