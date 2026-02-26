SUSCRÍBETE
    Nacional

    Operativo en desarrollo por eventual fuga de dos internos desde la ex Penitenciaría de Santiago

    La alerta se activó tras el conteo previo al encierro de la población penal y durante la noche se realizó un nuevo conteo y un censo a la totalidad de los internos del penal.

    Por 
    María Catalina Batarce
    Luis Cerda
     
    Rodrigo Gómez S.
    Fotografias referenciales de gendarmeria. Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

    Un procedimiento en desarrollo mantiene en alerta a la Gendarmería la noche de este miércoles, luego de que durante el conteo previo al encierro en la ex Penitenciaría de Santiago no se lograra ubicar a dos internos.

    De acuerdo con antecedentes preliminares recabados por La Tercera, el conteo de la población penal se habría realizado en dos ocasiones, sin lograr dar con el paradero de los reclusos, lo que activó protocolos internos y un operativo al interior del recinto.

    El director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, llegó hasta la unidad penal en medio de las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

    De confirmarse una fuga, sería la primera registrada en lo que va de 2026. Durante 2025, en tanto, se contabilizaron ocho fugas a nivel nacional.

    El operativo continúa en desarrollo y motivó el traslado del subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, quien entregó detalles respecto a las labores de búsqueda.

    “De inmediato se alertó operativamente a todas las unidades que están en la actualidad, realizando también con grupos especiales distintos operativos y también un censo. Recordar que el conteo me indica el número de los internos que tengo, mientras que el censo es un procedimiento que va uno a uno para determinar la identidad de los seis mil internos de la Penitenciaría y, de manera fehaciente, saber si estas dos personas faltan en el establecimiento penal”, explicó Muñoz.

    En esa línea, la autoridad señaló que los procedimientos de revisión toman entre tres y cuatro horas, período en que se mantendrá supervisando el trabajo de Gendarmería.

    Asimismo, precisó que los internos cuentan con antecedentes de haberse escondido al interior del recinto anteriormente, por lo que unidades especiales y equipos caninos realizan la revisión para descartar un episodio similar.

    De acuerdo con información obtenida por La Tercera, las personas faltantes en el conteo corresponden Tomás González Quezada y Juan Abdon Flores.

    Tomás González Quezada (de lentes) y Juan Abdon Flores Valenzuela.

    El subsecretario Muñoz aseguró que los resultados del censo se comunicarán y que “si efectivamente se verifica que faltan dos personas, se van a ejercer las responsabilidades en toda la línea de mando, tal como lo hemos informado en ocasiones anteriores”.

    Finalmente, la autoridad anunció que el próximo viernes 27 sostendrán una reunión con el fiscal nacional (s) en el Ministerio Público, en la que participará junto al ministro de Justicia, Jaime Gajardo, para entregar antecedentes de inteligencia recopilados por Gendarmería que permitan apoyar las líneas investigativas.

