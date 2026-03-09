Con alcaldes y un gesto a la Confusam: la simbólica agenda de Chomali a días de asumir como ministra de Salud

A las 10:13 de la mañana y manejando su propio auto llegó May Chomali -quienen este miércoles asumirá como ministra de Salud- hasta el Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAR) La Pincoya en Huechuraba. Llegó acompañada de Samira Chahuán a inaugurar junto al alcalde Max Luksic su primer mamógrafo con el fin de fortalecer la detección de enfermedades.

A la instancia no solo fue invitada ella, sino también la actual jefa de la cartera sanitaria, Ximena Aguilera. Sin embargo, según fuentes del municipio, la autoridad no confirmó su asistencia.

Ya en el centro de atención primaria, la futura secretaria de Estado participó de la ceremonia y junto con otras autoridades invitadas como la exsubsecretaria de Salud Pública y directora ejecutiva de CIPS-UDD, Paula Daza, Nicolás Duhalde, exjefe de gabinete de la Subsecretaría de Redes Asistenciales y actual director de Salud de la Municipalidad de Huechuraba, cortó la cinta de la máquina que servirá para pesquisar el cáncer.

“Felicitamos la iniciativa del alcalde Max Luksic. El diagnóstico temprano es fundamental para salvar vidas. Fortalecer la capacidad diagnóstica, especialmente en Atención Primaria, será una línea de trabajo relevante. Es clave para la prevención, el diagnóstico temprano y el seguimiento de pacientes ”, afirmó Chomali.

Justamente, su asistencia a la pauta de hoy cobra relevancia en el entendido de que su aspiración es poner a la Atención Primaria de Salud (APS) como uno de los ejes de su gestión, recogiendo diagnósticos y revisando propuestas que permitan mejorar la APS. Esta, de hecho, no es la primera vez que la autoridad entrante se junta con un alcalde. Sin ir más lejos, la semana anterior tuvo una ronda de reuniones, ya que al igual que las autoridades actuales piensa que estos centros comunales tienen un rol importante para descongestionar el sistema sanitario que tiene largos tiempos de espera.

Por ejemplo, sostuvo un encuentro con el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, con quien analizó fórmulas para fortalecer la gestión y revisar el alcance del decreto 238, normativa que busca contribuir a descongestionar el sistema de redes asistenciales.

Chomalí también se reunió con la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, quien le expuso las dificultades que enfrenta el CESFAM de la comuna debido al aumento sostenido de la demanda. Mientras que en otra cita con el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, analizaron los desafíos que enfrenta la red de atención primaria de la comuna, marcada por una alta congestión en los CESFAM y por una realidad demográfica particular, donde más del 40% de los habitantes corresponde a población migrante.

La futura jefa de la cartera sanitaria también sostuvo reuniones con el alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilic, y con el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Gustavo Alessandri, con quienes abordó la coordinación entre el gobierno central y los municipios para avanzar en mejoras concretas en la red de salud primaria.

Presentación con los gremios

Pero la visita de Chomali a Huechuraba no se limitó a la inauguración: la futura ministra también aprovechó la instancia para reunirse con representantes de gremios de la salud. Y no cualquiera. Luego de cortar la cinta y saludar a algunos de los invitados, ingresó hasta las oficinas del centro de salud para conversar con el alcalde Luksic y Gabriela Flores, presidenta de la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipalizada (Confusam).

Un encuentro importante y simbólico. Y es que una de las definiciones de la OPE del presidente electo José Antonio Kast era que una de las características clave para asumir el Ministerio de Salud era la capacidad de manejar la relación con los gremios, un actor históricamente influyente dentro del sistema sanitario.

De hecho, las autoridades actuales vivieron varias diferencias con los gremios, como por ejemplo cuando aumentó la violencia al interior de los establecimientos de la red asistencial o cuando terminó la alerta sanitaria , que se tradujo en un retroceso en algunos de los cargos que se sumaron para combatir el Covid-19.

De acuerdo a algunos de los presentes en la reunión entre Flores y Chomalí, fue formal y breve, de no más de 30 minutos de duración. Que, en breve, sirvió para que conocieran, augurando, por ahora, que tendrían una disposición colaborativa.