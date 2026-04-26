Israel ordena evacuar localidades del sur de Líbano ante nuevos ataques contra Hezbolá

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ordenaron este domingo la evacuación inmediata de varias localidades del sur de Líbano, ante la inminencia de nuevos ataques contra posiciones del grupo chiita Hezbolá.

La instrucción fue difundida a través de un comunicado del portavoz militar israelí en árabe, en el que se llamó a los residentes de Mifdun, Shukine, Yahmur, Arnun, Zuat Al Sharqiya, Zuat Al Garbiya y Kafr Tabnit a abandonar sus viviendas.

“Deben evacuar de inmediato y mantenerse a una distancia mínima de 1.000 metros del área señalada”, indicó el mensaje.

La medida se produce luego de que el primer ministro Benjamin Netanyahu ordenara la noche del sábado golpear “con contundencia” a Hezbolá, en medio de una nueva escalada de tensiones en la zona.

Israel ordena evacuar localidades del sur de Líbano. En la imagen, Benjamin Netantyahu. OFICINA DEL PRIMER MINISTRO DE ISRAEL

Según las FDI, la decisión responde a violaciones del alto al fuego por parte del grupo libanés, tras el lanzamiento de dos proyectiles y un dron desde territorio libanés hacia Israel.

En paralelo, durante la jornada del sábado se registraron al menos cuatro muertos en ataques aéreos israelíes contra un camión y una motocicleta en el sur del Líbano, pese a la tregua de tres semanas anunciada por Estados Unidos días antes.

El recrudecimiento de las hostilidades vuelve a tensionar el frágil alto el fuego en la región, en un contexto marcado por intercambios de fuego y acusaciones cruzadas entre ambas partes.