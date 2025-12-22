Todos los caminos conducen al piñerismo: equipo de Kast activa búsqueda para armar el puzle de Salud

Santiago, 01 de Diciembre de 2025. El candidato Jose Antonio Kast junto a su equipo de salud, reciben el apoyo de medicos de cara a la segunda vuelta presidencial Diego Martin /Aton Chile

Las cartas que analiza el futuro gobierno de José Antonio Kast para armar todo el cuadro de Salud, lo que implica no solo buscar nombres para el ministerio sino también para otras reparticiones, incluyen a exministros y exsubsecretarios, tanto de Redes Asistenciales como de Salud Pública, pero casi todos con un punto en común: su ligazón al piñerismo y, más concretamente, el rol en el manejo de los primeros años de pandemia.

Y es que aunque quedan 79 días para que José Antonio Kast (Republicano) asuma la presidencia, hace largo rato ya se inició la fase de diseño del próximo gobierno y uno de los focos está en la búsqueda de nombres para las autoridades sanitarias, para quienes ya empezó el reclutamiento. A varios de ellos, de hecho, ya han ido tomándoles el pulso y tanteando su disponibilidad para llegar al Ejecutivo. Y ahí, considerando además la necesidad de gobernar junto a Chile Vamos, el piñerismo se ha ido tomando la agenda de este armado de puzle.

Los expertos del área lo decían antes del balotaje: a diferencia de los equipos de Jeannette Jara o Evelyn Matthei, Kast no tiene nombres conocidos o de gran experiencia en el grupo de sanitarios que colaboró con esa área programática.

Por eso, inmediatamente tras pasar al balotaje se reunió con varios salubristas de Chile Vamos, entre ellos, varias exautoridades de Sebastián Piñera, como los exministros de Salud Jaime Mañalich y Emilio Santelices, o la exsubsecretaria de esa cartera -y exvocera de Evelyn Matthei- Paula Daza.

“Quiero agradecer al candidato José Antonio Kast por abrirnos la puerta del programa de Salud que trabajamos en el comando de Evelyn Matthei durante más de un año”, afirmó Daza en ese momento.

Otra de las exautoridades invitadas, pero que no pudo asistir, fue el exministro Enrique Paris, razón por la que unos días más tarde se juntó con los representantes de salud de Kast: el hematólogo Alejandro Berkovits, y María Rosa Millán, directora económica y de gestión de la Facultad de Medicina de Universidad Católica.

Las rondas de conversaciones siguen en marcha y los equipos del Presidente electo han sostenido discretos encuentros con expertos sanitarios y exautoridades que ya han ocupado cargos de alto perfil en el sector. El objetivo es tantear nombres e identificar quién podría convertirse en la carta para liderar Salud, dirigir las subsecretarías o incluso asumir en otras instituciones ligadas al sector. Pero, más allá de no haber zanjado aún los nombres, en el comando ya existe un perfil definido de lo que esperan del próximo ministro.

En ese marco, quienes han conocido el tenor de las reuniones o conversaciones entre Berkovits, Millán y algunas de las exautoridades aseguran que se enfatiza en que el próximo gobierno requiere que el próximo jefe de la cartera sanitaria sea una persona conciliadora. ¿La razón? Desde el nuevo equipo anticipan que su principal flanco será con los gremios de la salud.

En ese contexto, los coordinadores de Salud del Presidente electo han ido consultando por varios nombres y siempre se llega a una conclusión similar: exautoridades del segundo gobierno de Sebastián Piñera, lo que va dejando en evidencia que el diseño de la nueva administración de la cartera apunta a perfiles con experiencia en ese período, como el de la propia Paula Daza.

En las reuniones los miembros del equipo de Kast han asegurado que también hay otros cargos de salud que están dentro del listado que se está afinando para, eventualmente, utilizarlos como una de las “12 balas de plata” de nombramientos en el Estado, como es el superintendente de Salud y la dirección de Fonasa.

En ese contexto es que han comenzado a resonar varios nombres para ocupar algunos de estos cargos. Entre ellos los de Jaime Mañalich, María Teresa Valenzuela, Emilio Santelices y Luis Castillo.

Este último nombre es la carta de varios para dirigir el ministerio e incluso varios de sus cercanos afirman que es un cargo que consideraría tomar, ya que conoce muy bien la cartera: en el gobierno anterior fue subsecretario de Redes Asistenciales y luego coordinador de camas para la pandemia. De hecho, varias fuentes confirman a La Tercera que ha conversado sobre estrategias de salud con el mismo Presidente electo.

Otros expertos apuntan a Paula Daza y aseguran que su nombre no sería una sorpresa. En la elección de 2021 dejó la Subsecretaría de Salud Pública para sumarse a la campaña de José Antonio Kast y, en esta ocasión, volvió a colaborar con él. Sin embargo, quienes la conocen afirman que asumir el cargo no es algo que hoy esté buscando.

Bernardo Fontaine, quien durante la campaña fue designado para elaborar las medidas que Kast buscará implementar en sus primeros 90 días, también se ha acercado algunas personas. De acuerdo a diversas fuentes, conversó con Santelices, el primer ministro de Salud del último mandato de Piñera.