Acompañado de Daza, Mañalich y Santelices: Kast y su equipo abordan ejes de salud de su programa

Santiago, 01 de Diciembre de 2025. El candidato Jose Antonio Kast junto a su equipo de salud, reciben el apoyo de medicos de cara a la segunda vuelta presidencial Diego Martin /Aton Chile

La jornada de este lunes los equipos de salud del candidato presidencial José Antonio Kast se reunieron para presentar los principales ejes del programa.

Tras la cita, el abanderado lideró un punto de prensa, en el que estuvo acompañado de exautoridades de Sebastián Piñera, tales como los exministros de Salud Jaime Mañalich y Emilio Santelices y la exsubsecretaria de esa cartera -y exvocera de Evelyn Matthei- Paula Daza.

Los tres entregaron palabras de agradecimiento al republicano y llamaron a respaldar su candidatura.

“Quiero agradecer al candidato José Antonio Kast por abrirnos la puerta del programa de salud que trabajamos en el comando de Evelyn Matthei durante más de un año, y abrir aquellas propuestas que a nosotros nos parecen tan importantes y escuchar cómo tenemos que avanzar en salud. Hoy día en salud tenemos tremendos desafíos, tenemos tremendas historias y tenemos tremendos dolores y es por eso que la priorización es un elemento fundamental”, sostuvo Daza.

“Hemos hablado dentro del grupo que el cáncer es una prioridad y tenemos que avanzar en esas listas de espera de cáncer en los primeros 100 días. Hoy día nos reúnen aquí muchos expertos de distintas miradas, desde universidades, académicos, exautoridades, donde todos tenemos un diagnóstico que salud es una prioridad para el futuro gobierno de José Antonio Kast y es por eso que hoy día compartimos muchos de los principios que todos tenemos”, agregó.

Por su parte, Santelices señaló: “Quiero agradecer a José Antonio Kast por esta invitación que me llena de optimismo y creo que también a la ciudadanía lo puede llenar de esperanza porque he visto en él una persona que está llamándonos a todos, a todas, nos ha convocado a generar una agenda sanitaria y una agenda sociosanitaria que de manera concreta, transparente y de cara a las personas se haga cargo de cada uno de los dolores que hoy día las personas tienen”.

“Lo que hoy día hemos conversado es el inicio de un camino en donde todos quienes hemos tenido algún rol en la agenda del país en materia de salud, creo que tenemos el deber de sumarnos para colaborar porque sin duda bajo su presidencia se van a sumar las mejores opciones y las mejores alternativas para resolver lo que tanto esperan las personas”, añadió.

“Quedan 13 días para la segunda vuelta presidencial. Yo me identifico con el centro político, y estoy completamente seguro que José Antonio Kast representa hoy la mejor alternativa para las personas que sufren, que esperan por salud en nuestro país, sin ninguna duda, la mejor esperanza, la mejor alternativa y aprovecho entonces de hacer un llamado a todas las personas que se sienten identificadas con el centro político a que efectivamente en dos domingos más voten por José Antonio, porque eso efectivamente representa una señal sólida de esperanza para millones de chilenos que han visto empeorada su salud durante estos años”, aportó Mañalich.