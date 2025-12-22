SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Kast se reúne con Bachelet y viaja a Ecuador a cita con presidente Noboa

    La postulación de la exmandataria a la secretaría general de la ONU estará presente en su primer encuentro protocolar. Su visita a Quito, en tanto, está enfocada en la crisis migratoria y cooperación al combate del narcotráfico y las formas que la nación andina está enfrentando el crimen organizado.

    Por 
    Juan Andrés Quezada
     
    Helen Mora
    Kast y su equipo planean viajes internacionales a Estados Unidos y algún país de Europa, como España.

    En su segunda semana como presidente electo, José Antonio Kast busca seguir marcando la agenda política nacional y de la región.

    En la arena interna, el líder de la oposición tendrá una intensa agenda, partiendo -a las 10:00 horas- con la visita protocolar de la contralora Dorothy Pérez. Sigue las 11:30 con una cita con la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa y los consejeros -donde estará acompañado del jefe de su equipo económico Jorge Quiroz-.

    A las 13:00 horas, Kast será recibido por la expresidenta Michelle Bachelet, en su oficina, en la Fundación Horizonte Ciudadano, en Ñuñoa.

    Aparte del saludo protocolar entre ambos, en la cita estará presente la postulación de la exmandataria a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la decisión que tomará al respecto el próximo gobernante.

    La decisión no es fácil para el republicano, ya que en los partidos de la oposición que lo respaldan no existe una sola postura al respecto.

    La agenda continúa en la “La Moneda chica”, en calle La Gloria 88, con un almuerzo con el excanciller Roberto Ampuero. Y su última cita protocolar con el fiscal nacional, Ángel Valencia, a las 15:30 horas.

    Michelle Bachelet recibe hoy a Kast en su oficina.

    Agenda internacional

    Luego, el presidente electo partirá rumbo a Ecuador, donde será recibido mañana por el gobernante de este país, Daniel Noboa, en el Palacio de Carondelet -ubicado en el centro histórico de Quito-.

    Entre los temas principales está la cooperación al combate al narcotráfico y cómo esta nación andina ha enfrentado la crisis por un aumento en los asesinatos en su país, donde Noboa, incluso, ha defendido la idea que “fuerzas especiales extranjeras” ingresen a su país para enfrentar el crecimiento de la violencia entre bandas criminales.

    Otro, es la migración ilegal y la idea de Kast de crear un corredor humanitario para que los extranjeros no documentados en Chile puedan regresar a sus respectivos países, en medio del endurecimiento de fronteras en Perú.

    El líder de la oposición irá acompañado de su principal asesor, el abogado Cristián Valenzuela, de un senador opositor del norte y su equipo evaluaba incorporar al gobernador de Arica, Diego Paco.

    Enviar señales en materia de política exterior es uno de los ejes definidos por José Antonio Kast y su equipo durante estos poco menos de tres meses antes de llegar a La Moneda, el próximo 11 de marzo, de 2026.

    El pasado 16 de diciembre, el republicano hizo un viaje flash a Buenos Aires, Argentina, para reunirse con el presidente Javier Milei, con quien abordó temas de seguridad, economía, e incluso se tanteó la idea de que el actual secretario de Política Económica del gobierno argentino, el chileno José Luis Daza, se sume a su futuro gobierno como titular de Hacienda o eventual triministro de Economía, Minería y Energía.

    La agenda internacional, además, será nutrida con otro viaje, programado para enero, con destino a Perú. Ahí, Kast será recibido por el presidente José Jeri, según informó ayer en la tarde su equipo de prensa.

    El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, recibe mañana a Kast.

    Entrevista en televisión

    El viaje de hoy a Quito fue uno de los temas que abordó Kast anoche en su primera entrevista como mandatario electo, en el noticiero central de Canal 13.

    También se le consultó si va a aceptar un aumento de sueldo -cuando asuma como presidente-, a propósito de la recomendación de una comisión especial que fija las remuneraciones de altos cargos del Estado.

    “Eso lo decidió el Congreso, es una norma legal, nosotros en eso no creemos que se vaya a fijar el tema. Y ya el solo hecho de que yo me haya ido a La Moneda, de que no tenga que arrendar una casa, de que no tenga que tener triple seguridad en mi casa antigua, que sigue siendo mi casa, en la casa arrendada, y en la casa de La Moneda, al menos no solamente la arriendo, sino la seguridad de toda otra vivienda, que también tiene que ser resguardada, porque nosotros tenemos que también cuidar a nuestras autoridades”, agregó.

    También reiteró que en su gobierno no se contratará a familiares ni amigos. “Nosotros hemos dicho que vamos a trabajar firme en contra de que el Estado sea una agencia de empleos, en que vengan los familiares por el vínculo familiar, que vengan los amigos por el vínculo de la amistad”.

    Sobre la posibilidad de limitar los sueldos, como lo propuso en su campaña, la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, el republicano dijo: “Nosotros no hemos debatido el monto del sueldo (…) Hemos debatido sobre que se aprovechen cargos de confianza para personas que tienen la actitud o las capacidades para hacer su trabajo”, continuó.

    En la conversación con Teletrece, desde su despacho en “La Moneda chica”, el fundador del Partido Republicano reiteró que busca ser un presidente austero y ahorrarle plata al Estado.

    Descanso entre Navidad y Año Nuevo

    El líder de la oposición tiene planeado tomarse unos días de descanso entre Navidad y Año Nuevo, tras un año de campaña en que recorrió varias veces el país. .

    Para inicios de 2026, se afinan viajes internacionales a Estados Unidos -el cual podría coincidir con el aniversario de la investidura de Donald Trump como presidente, el lunes 20 de enero- y a algún país de Europa, como España.

    Su encargado de la transición con el gobierno actual, Claudio Alvarado, empieza también a delinear la ceremonia de cambio de mando, donde se esperan vengan importantes figuras de la derecha mundial y se ha especulado con la posible visita de Trump y del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, además de los líderes de los países vecinos.

    Más sobre:PolíticaKastEcuadorDaniel Noboa

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Incendio en Estación Central: fuego destruye locales comerciales colindantes al Persa Estación y deja una persona en riesgo vital

    Vicepresidenta de Venezuela confirma el zarpe de un buque con petróleo rumbo a Estados Unidos

    Robos violentos y hurtos: los delitos más frecuentes en vísperas de Navidad que generan alerta en el comercio y el gobierno

    EFE llega a acuerdo con controladores de tráfico ferroviario y asegura normalidad del servicio para este lunes en tres regiones del sur

    Cadem: 60% apoya que Kast viva en La Moneda y 66% cree que es buena idea recuperar el rol de la Primera Dama

    Cancillería peruana anuncia visita de José Antonio Kast a Lima en medio de coordinación migratoria

    Lo más leído

    1.
    Antes del viaje a Ecuador: José Antonio Kast se reúne este lunes con Michelle Bachelet

    Antes del viaje a Ecuador: José Antonio Kast se reúne este lunes con Michelle Bachelet

    2.
    Vodanovic y futura unidad de partidos de la izquierda: “No se puede construir en la base de suma de siglas”

    Vodanovic y futura unidad de partidos de la izquierda: “No se puede construir en la base de suma de siglas”

    3.
    Las reflexiones del Comité Central del PC tras la derrota de Jeannette Jara

    Las reflexiones del Comité Central del PC tras la derrota de Jeannette Jara

    4.
    “Da lo mismo el nombre”: Ramírez minimiza debate sobre coalición o conglomerado en el bloque de Kast

    “Da lo mismo el nombre”: Ramírez minimiza debate sobre coalición o conglomerado en el bloque de Kast

    5.
    Descifra: Las primeras impresiones de los chilenos sobre Kast como Presidente electo

    Descifra: Las primeras impresiones de los chilenos sobre Kast como Presidente electo

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    Servicios

    Senapred declara alerta roja en La Ligua y Zapallar por incendio forestal

    Senapred declara alerta roja en La Ligua y Zapallar por incendio forestal

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Barcelona en TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 21 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 21 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Kast se reúne con Bachelet y viaja a Ecuador a cita con presidente Noboa
    Chile

    Kast se reúne con Bachelet y viaja a Ecuador a cita con presidente Noboa

    Incendio en Estación Central: fuego destruye locales comerciales colindantes al Persa Estación y deja una persona en riesgo vital

    Robos violentos y hurtos: los delitos más frecuentes en vísperas de Navidad que generan alerta en el comercio y el gobierno

    Jiménez (CPC) dice que sintonía con Argentina en agenda económica proyecta “perspectivas muy positivas” para Chile
    Negocios

    Jiménez (CPC) dice que sintonía con Argentina en agenda económica proyecta “perspectivas muy positivas” para Chile

    García descarta estancamiento de proyectos de inversión y afirma que “el Consejo de Ministros se junta regularmente”

    Aldo Lema, economista: “Un plazo de seis meses es razonable para que la ciudadanía evalúe si las expectativas se están cumpliendo”

    Review del Huawei nova 14 Pro: una cámara selfie que compite con la gama alta
    Tendencias

    Review del Huawei nova 14 Pro: una cámara selfie que compite con la gama alta

    Temporada de vacaciones: 3 recomendaciones para no intoxicarte con comida callejera mientras viajas, según expertos

    Por qué está aumentando el número de pacientes con enfermedad renal, según un estudio

    Manuel Pellegrini saca pecho tras la goleada del Betis al Getafe: “Es el nivel que uno quiere como equipo”
    El Deportivo

    Manuel Pellegrini saca pecho tras la goleada del Betis al Getafe: “Es el nivel que uno quiere como equipo”

    A 20 años de su primera corona: Mark Tullo gana el Abierto de Chile y obtiene su tercer título

    El Betis de Manuel Pellegrini cierra el 2025 con una goleada de principio a fin sobre Getafe

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Muere James Ransone, actor de The Wire e It: Capítulo Dos, a los 46 años
    Cultura y entretención

    Muere James Ransone, actor de The Wire e It: Capítulo Dos, a los 46 años

    Muere Julio Zegers, destacado cantautor chileno y ganador del Festival de Viña

    Un karaoke masivo: Macha y el Bloque Depresivo hacen historia con su emotivo show en el Estadio Nacional

    Vicepresidenta de Venezuela confirma el zarpe de un buque con petróleo rumbo a Estados Unidos
    Mundo

    Vicepresidenta de Venezuela confirma el zarpe de un buque con petróleo rumbo a Estados Unidos

    Cancillería peruana anuncia visita de José Antonio Kast a Lima en medio de coordinación migratoria

    Ucrania denuncia la captura de 50 civiles por militares rusos en la región de Sumi

    Mi mascota y yo: el primer perro de mi vida
    Paula

    Mi mascota y yo: el primer perro de mi vida

    Más allá del ingreso: las carencias que definen a la niñez en situación de pobreza

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar