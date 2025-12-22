Kast se reúne con Bachelet y viaja a Ecuador a cita con presidente Noboa

Kast y su equipo planean viajes internacionales a Estados Unidos y algún país de Europa, como España.

En su segunda semana como presidente electo, José Antonio Kast busca seguir marcando la agenda política nacional y de la región.

En la arena interna, el líder de la oposición tendrá una intensa agenda, partiendo -a las 10:00 horas- con la visita protocolar de la contralora Dorothy Pérez. Sigue las 11:30 con una cita con la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa y los consejeros -donde estará acompañado del jefe de su equipo económico Jorge Quiroz-.

A las 13:00 horas, Kast será recibido por la expresidenta Michelle Bachelet, en su oficina, en la Fundación Horizonte Ciudadano, en Ñuñoa.

Aparte del saludo protocolar entre ambos, en la cita estará presente la postulación de la exmandataria a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la decisión que tomará al respecto el próximo gobernante.

La decisión no es fácil para el republicano, ya que en los partidos de la oposición que lo respaldan no existe una sola postura al respecto.

La agenda continúa en la “La Moneda chica”, en calle La Gloria 88, con un almuerzo con el excanciller Roberto Ampuero. Y su última cita protocolar con el fiscal nacional, Ángel Valencia, a las 15:30 horas.

Agenda internacional

Luego, el presidente electo partirá rumbo a Ecuador, donde será recibido mañana por el gobernante de este país, Daniel Noboa, en el Palacio de Carondelet -ubicado en el centro histórico de Quito-.

Entre los temas principales está la cooperación al combate al narcotráfico y cómo esta nación andina ha enfrentado la crisis por un aumento en los asesinatos en su país, donde Noboa, incluso, ha defendido la idea que “fuerzas especiales extranjeras” ingresen a su país para enfrentar el crecimiento de la violencia entre bandas criminales.

Otro, es la migración ilegal y la idea de Kast de crear un corredor humanitario para que los extranjeros no documentados en Chile puedan regresar a sus respectivos países, en medio del endurecimiento de fronteras en Perú.

El líder de la oposición irá acompañado de su principal asesor, el abogado Cristián Valenzuela, de un senador opositor del norte y su equipo evaluaba incorporar al gobernador de Arica, Diego Paco.

Enviar señales en materia de política exterior es uno de los ejes definidos por José Antonio Kast y su equipo durante estos poco menos de tres meses antes de llegar a La Moneda, el próximo 11 de marzo, de 2026.

El pasado 16 de diciembre, el republicano hizo un viaje flash a Buenos Aires, Argentina, para reunirse con el presidente Javier Milei, con quien abordó temas de seguridad, economía, e incluso se tanteó la idea de que el actual secretario de Política Económica del gobierno argentino, el chileno José Luis Daza, se sume a su futuro gobierno como titular de Hacienda o eventual triministro de Economía, Minería y Energía.

La agenda internacional, además, será nutrida con otro viaje, programado para enero, con destino a Perú. Ahí, Kast será recibido por el presidente José Jeri, según informó ayer en la tarde su equipo de prensa.

Entrevista en televisión

El viaje de hoy a Quito fue uno de los temas que abordó Kast anoche en su primera entrevista como mandatario electo, en el noticiero central de Canal 13.

También se le consultó si va a aceptar un aumento de sueldo -cuando asuma como presidente-, a propósito de la recomendación de una comisión especial que fija las remuneraciones de altos cargos del Estado.

“Eso lo decidió el Congreso, es una norma legal, nosotros en eso no creemos que se vaya a fijar el tema. Y ya el solo hecho de que yo me haya ido a La Moneda, de que no tenga que arrendar una casa, de que no tenga que tener triple seguridad en mi casa antigua, que sigue siendo mi casa, en la casa arrendada, y en la casa de La Moneda, al menos no solamente la arriendo, sino la seguridad de toda otra vivienda, que también tiene que ser resguardada, porque nosotros tenemos que también cuidar a nuestras autoridades”, agregó.

También reiteró que en su gobierno no se contratará a familiares ni amigos. “Nosotros hemos dicho que vamos a trabajar firme en contra de que el Estado sea una agencia de empleos, en que vengan los familiares por el vínculo familiar, que vengan los amigos por el vínculo de la amistad”.

Sobre la posibilidad de limitar los sueldos, como lo propuso en su campaña, la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, el republicano dijo: “Nosotros no hemos debatido el monto del sueldo (…) Hemos debatido sobre que se aprovechen cargos de confianza para personas que tienen la actitud o las capacidades para hacer su trabajo”, continuó.

En la conversación con Teletrece, desde su despacho en “La Moneda chica”, el fundador del Partido Republicano reiteró que busca ser un presidente austero y ahorrarle plata al Estado.

Descanso entre Navidad y Año Nuevo

El líder de la oposición tiene planeado tomarse unos días de descanso entre Navidad y Año Nuevo, tras un año de campaña en que recorrió varias veces el país. .

Para inicios de 2026, se afinan viajes internacionales a Estados Unidos -el cual podría coincidir con el aniversario de la investidura de Donald Trump como presidente, el lunes 20 de enero- y a algún país de Europa, como España.

Su encargado de la transición con el gobierno actual, Claudio Alvarado, empieza también a delinear la ceremonia de cambio de mando, donde se esperan vengan importantes figuras de la derecha mundial y se ha especulado con la posible visita de Trump y del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, además de los líderes de los países vecinos.