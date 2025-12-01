VOTA INFORMADO por $1100
    Nacional

    Cordero por quienes piden creación de una policía fronteriza: “No es algo que uno pueda sacar del sombrero con facilidad”

    En la ocasión Cordero además destacó que "en estricto rigor en nuestro país la policía fronteriza es Carabineros de Chile”.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Durante la mañana de este lunes, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, respondió a aquellos que piden la creación de una policía fronteriza señalando que “no es algo que uno pueda sacar del sombrero con facilidad”.

    En el marco de un punto de prensa por la entrada en vigor de la nueva Ley de Seguridad Privada, es que el titular de Seguridad fue consultado sobre lo que está ocurriendo en el norte del país apuntando que “en materia de seguridad y control policial fronterizo, en Chile históricamente esa ha sido una competencia explícitamente establecida por la ley para Carabineros de Chile. Entonces, en estricto rigor en nuestro país la policía fronteriza es Carabineros de Chile”.

    Según agregó Cordero, “No es simplemente decir si tenemos o no tenemos, porque la competencia de policía fronteriza existe en nuestro país”, añadiendo que el foco tiene que estar en “qué es más eficiente, crearla autónomamente o integrar los mecanismos de trabajo conjunto que estamos desarrollando en la actualidad”.

    “Creo que lo que es injusto es afirmar que en Chile no hay policía fronteriza porque en nuestro país la competencia está entregada a Carabineros de Chile”, expresó.

    Cordero, además se refirió a los cuestionamientos que han surgido por parte de los candidatos señalando que “los candidatos y candidatas son libres de decir, en el contexto de cómo ven el futuro, cuál es la mejor forma que ellos podrían entender una futura gestión. Lo que a mí sí me parece correcto afirmar es que el Ejecutivo ha tomado todas las medidas”.

    “Otra cosa distinta, que yo creo que se ha hecho una muy mala costumbre, es creer que toda decisión que toma una administración y un gobierno, incluyendo información sensible, tiene que hacer un punto de prensa para informarlo”, mencionó.

    Salida de la ministra Bullrich en Argentina

    En la ocasión, Cordero también se refirió a la salida de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich en Argentina, para asumir como senadora apuntando que “mi relación en particular con la Ministra Bullrich y su equipo, que de hecho quien asume como Ministra es parte de su equipo y a quien yo conozco previamente, ha sido muy fluida, hemos mantenido desde la instalación del Ministerio de Seguridad una cooperación muy activa”.

    De acuerdo a lo que agregó el ministro, “dedicarle a la ex Ministra Bullrich el mejor de los éxitos en las nuevas labores que emprende, pero la agenda que nosotros tenemos con Argentina, tanto con el gobierno federal como con la provincia de Buenos Aires, por las iniciativas que han desarrollado, por las inversiones que han ejecutado, es un diálogo que nosotros mantenemos permanentemente e insisto, en materia de seguridad nosotros tenemos un flujo de comunicación muy expedito entre ambos países”.

    Más sobre:FronterasMinistro de SeguridadLuis Cordero

