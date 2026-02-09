Corte de Apelaciones cambia medida cautelar de Luis Hermosilla: pasa de arresto domiciliario total a nocturno

La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rebajó la medida cautelar decretada a Luis Hermosilla. El fallo determinó que ahora deberá cumplir con arresto domiciliario nocturno.

Esto, en petición de la defensa que apeló a la decisión del Cuarto Juzgado de Garantía que rechazó la solicitud por “riesgo de fuga”.

Sin embargo, ante el argumento del abogado defensor, l a Corte tomó la determinación de que la medida cautelar se cumpla entre las 22.00 y las 06.00 horas. Es decir, Hermosilla podrá salir de su casa durante el día.

Asimismo, este lunes se agendó una nueva audiencia para el próximo lunes 16 de febrero. En la instancia se realizará la reapertura del caso Audios, en el que el Ministerio Público presentó su acusación.

Además, desde la defensa se confirmó que solicitarán la realización de nuevas diligencias, que serán conocidas durante esa jornada.