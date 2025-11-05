Corte de Apelaciones establece plazo de 30 días para ejecutar desalojo de megatoma de San Antonio

La Corte de Apelaciones de Valparaíso estableció un plazo de 30 días contados desde este 5 de noviembre, es decir hasta el 4 de diciembre, para ejecutar el desalojo de la megatoma del Cerro Centinela en San Antonio.

La resolución del tribunal de alzada instruye a la Municipalidad de San Antonio y a los ministerios del Interior, Seguridad Pública, Vivienda y Urbanismo, Bienes Nacionales y Desarrollo Social y Familia a implementar en el mismo plazo un albergue para los ocupantes de la toma.

“Lo anterior bajo apercibimiento de aplicar, en caso de persistir la inobservancia, una o más medidas de apremio contenidas en el numeral 15 del Auto Acordado sobre la materia, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 238 del Código Procedimiento Civil”, señala el fallo de la Corte.

Dicho artículo 238 se refiere al cumplimiento de resoluciones y la facultad del juez de imponer medidas de apremio como multas o arresto de hasta dos meses.

Por su parte, Omar Vera, alcalde de San Antonio, indicó en sesión del concejo municipal que “en el día de ayer llegó una resolución de la Corte de Apelaciones en relación al desalojo del Cerro Centinela en que establece la obligatoriedad y en forma imperiosa instruye a la Municipalidad de San Antonio y otros servicios en un plazo máximo de 30 días el tener dispuesto el albergue para el proceso de desalojo”

“Hay una convocatoria en Valparaíso mañana a los distintos servicios. Le estoy pidiendo a nuestra directora jurídica y nuestro personal de gestión habitacional para que concurran para ver los detalles del proceso”, añadió.

Dentro de la resolución del tribunal, se mencionó que desde la sentencia definitiva dictada por la Corte Suprema ejecutada el 5 de abril, se ha excedido el plazo de seis meses otorgado para el abandono voluntario del inmueble.