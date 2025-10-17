SUSCRÍBETE
La Tercera
Nacional

Corte revierte arresto domiciliario de Mauricio Ojeda y diputado deberá volver a otra vez a prisión preventiva

El legislador es sindicado por el Ministerio Público como autor de dos delitos de fraude al fisco consumado y un delito de fraude al fisco frustrado.

José NavarretePor 
José Navarrete
El diputado Mauricio Ojeda fue formalizado ante el Juzgado de Garantía de Temuco por delitos reiterados de fraude al fisco. RICARDO ULLOA/ATON CHILE

La Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Temuco revocó la medida cautelar de arresto domiciliario total en que permanecía el diputado independiente y exintegrante de la bancada del Partido Republicano Mauricio Ojeda, ordenando su reingreso a prisión preventiva.

El legislador es sindicado por el Ministerio Público como autor de dos delitos de fraude al fisco consumado y un delito de fraude al fisco frustrado.

La Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía apunta en su indagatoria a una trama de presunta corrupción en los convenios por más de $700 millones alcanzados por el GORE de La Araucanía y las fundaciones Folab y Educc.

Según esa investigación, Ojeda tuvo una participación activa en la entrega de las platas, toda vez que realizó gestiones con los funcionarios encargados de validar que Folab y Educc cumplieran con los requisitos para acceder a los recursos del GORE y gestionó entre amigos y en entidades bancarias recursos financieros que puso a disposición, mediante préstamos con interés, vía transferencia bancaria para dar solvencia y liquidez a las fundaciones.

En abril pasado ,la misma sala del tribunal de alzada, revirtió otro fallo que le había otorgado el arresto domiciliario.

En junio, la situación se repitió.

La medida cautelar de prisión preventiva para el legislador, fue dictada tras su formalización, el 3 de enero de 2025.

