Nacional

Detienen a sujeto que ingresaba al país partes y piezas de armas utilizando Amazon

Según explicaron desde Aduanas, este ingresó "elementos como tubos de acero inoxidable, algunas partes y piezas de armas, también literatura para la fabricación de armas y municiones”.

Claudio Portilla 
Claudio Portilla

A través de un operativo y allanamientos a distintos domicilios de la Región del Biobío, es que se logró la detención de un sujeto por ingresar piezas y partes de armas al país, utilizando la plataforma de compra en línea Amazon.

Fue en mayo cuando se inició la investigación que permitió detener a esta persona de la Región del Biobío, quien ingresaba al país diferentes tipos de piezas armas las cuales luego ensamblaba para fabricar los armamentos.

De acuerdo a lo que detalló Rodrigo Díaz, Director Regional de la Aduana Metropolitana “se comenzaron a detectar envíos que iban dirigidos a una persona natural con destino a la Región del Biobío que contenían mercancías que pudieran servir tanto para la fabricación de armas como municiones”,

Según agregó “eran elementos como tubos de acero inoxidable, algunas partes y piezas de armas, también literatura para la fabricación de armas y municiones”.

Tras percatarse del hecho es que desde Aduanas realizaron la denuncia al Ministerio Público, para su investigación.

El fiscal Regional Occidente, Marcos Pastén, explicó que “se inició un trabajo en mayo de este año a través del cual utilizando diversas técnicas investigativas que permite la Ley de Control de Armas, y por supuesto también interceptaciones telefónicas, se logró la identificación de un sujeto que fue formalizado el día jueves recién pasado y que se le atribuyeron delitos de porte, tenencia de armas de fuego, fabricación de las mismas y de municiones”.

A raíz del procedimiento es que se logró la incautación de siete armas a fogueo, nueve armas de aire comprimido, un fusil marca Sten modelo MK2, una réplica de subfusil, una culata de escopeta, un catálogo de armas blancas y de fuego, además de una impresora 3D con diseños para la fabricación de armas y componentes.

De igual forma se encontraron múltiples tipos de municiones.

En tanto el fiscal Daniel Contreras de la Fiscalía de Pudahuel, se refirió a la posibilidad de que este sujeto se dedicara a la venta de armas una vez ensambladas, apuntando que “nosotros tenemos acceso a su teléfono celular, estamos verificando sus cuentas corrientes, en fin, todo este cúmulo de información que va a surgir conforme a su detención tenemos que analizarla. El día de hoy no podemos establecerlo de manera fidedigna”.

