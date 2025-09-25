Día Nacional de Acceso a la Justicia: ministro Gajardo destaca avance de nueva institucionalidad en el área

En un operativo de atención jurídica gratuita, en el Paseo Bulnes de Santiago, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, destacó el avance en el Congreso de las iniciativas que apuntan a fortalecer la institucionalidad en el área de acción de su cartera.

La actividad realizada junto a la Corporación de Asistencia Judicial Metropolitana (CAJ RM), se desarrolló como antesala de la conmemoración del Día Nacional del Acceso a la Justicia, con el objetivo de acercar los servicios jurídicos a la comunidad.

En este contexto, el ministro Gajardo destacó la tramitación del proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia.

“Va a llevar la representación, la defensa y el acceso a la justicia al nivel que requiere nuestro país, para que todas las personas puedan acceder igualitariamente a la justicia. Algo tan importante como acceder a la justicia no puede depender de las capacidades económicas de las personas”, resaltó la autoridad.

En esa línea, el ministro remarcó que “el Congreso Nacional está terminando de tramitar el proyecto que va a crear el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de las Víctimas, cristalizando de manera muy importante lo que ya realizan las cuatro corporaciones de asistencia judicial a lo largo del país, unificando las actuaciones, fortaleciendo el trabajo que desarrollan”.

El proyecto se encuentra actualmente en su segundo trámite en la comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado.

La jornada también contó con la presentación artística de la Centro de Adiestramiento Canino de Gendarmería de Chile.

Además de Gajardo, participó el delegado presidencial regional, Gonzalo Durán, el director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, el seremi de Justicia y presidente del Consejo Directivo de la CAJ Metropolitana, Jaime Fuentes, el director general de la CAJ RM, Rodrigo Mora, y la directora regional norte de la entidad, Paula Torres.

Mora señaló que “el derecho a la justicia es el fondo de esta celebración, es la razón de ser de la Corporación de Asistencia Judicial, es finalmente el derecho que tiene toda persona a acceder a prestaciones de justicia sin importar sus recursos materiales”.

Las actividades continuarán este 26 de septiembre en el Espacio Mujeres, de la comuna de San Joaquín, con una segunda jornada organizada por la Dirección Regional Metropolitana Sur.