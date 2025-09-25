SUSCRÍBETE
La Tercera
Nacional

Día Nacional de Acceso a la Justicia: ministro Gajardo destaca avance de nueva institucionalidad en el área

La autoridad se refirió al tema en un operativo de atención jurídico en el Paseo Bulnes de Santiago organizado con la Corporación de Asistencia Judicial Metropolitana.

José NavarretePor 
José Navarrete

En un operativo de atención jurídica gratuita, en el Paseo Bulnes de Santiago, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, destacó el avance en el Congreso de las iniciativas que apuntan a fortalecer la institucionalidad en el área de acción de su cartera.

La actividad realizada junto a la Corporación de Asistencia Judicial Metropolitana (CAJ RM), se desarrolló como antesala de la conmemoración del Día Nacional del Acceso a la Justicia, con el objetivo de acercar los servicios jurídicos a la comunidad.

En este contexto, el ministro Gajardo destacó la tramitación del proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia.

“Va a llevar la representación, la defensa y el acceso a la justicia al nivel que requiere nuestro país, para que todas las personas puedan acceder igualitariamente a la justicia. Algo tan importante como acceder a la justicia no puede depender de las capacidades económicas de las personas”, resaltó la autoridad.

En esa línea, el ministro remarcó que “el Congreso Nacional está terminando de tramitar el proyecto que va a crear el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de las Víctimas, cristalizando de manera muy importante lo que ya realizan las cuatro corporaciones de asistencia judicial a lo largo del país, unificando las actuaciones, fortaleciendo el trabajo que desarrollan”.

El proyecto se encuentra actualmente en su segundo trámite en la comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado.

La jornada también contó con la presentación artística de la Centro de Adiestramiento Canino de Gendarmería de Chile.

Además de Gajardo, participó el delegado presidencial regional, Gonzalo Durán, el director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, el seremi de Justicia y presidente del Consejo Directivo de la CAJ Metropolitana, Jaime Fuentes, el director general de la CAJ RM, Rodrigo Mora, y la directora regional norte de la entidad, Paula Torres.

Mora señaló que “el derecho a la justicia es el fondo de esta celebración, es la razón de ser de la Corporación de Asistencia Judicial, es finalmente el derecho que tiene toda persona a acceder a prestaciones de justicia sin importar sus recursos materiales”.

Las actividades continuarán este 26 de septiembre en el Espacio Mujeres, de la comuna de San Joaquín, con una segunda jornada organizada por la Dirección Regional Metropolitana Sur.

Valeria Alberola, la chilena que liderará el millonario patrimonio de la oficina familiar del padre del fundador de Amazon

Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

“Hay que tener un estómago bien preparado”: Empresarios relatan dificultades de hacer negocios en América Latina

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Alianza Lima por TV y streaming

El millonario proyecto inmobiliario en Viña del Mar que se construirá en terreno de familiares del director de Greenpeace

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Pablo Alborán programa segunda fecha en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Cómo funciona el Pase Cultural de $50 mil para pagar entradas al cine, teatro, libros y más

