El cuarto desde mayo: llega al país vuelo con otros 18 chilenos deportados por Estados Unidos

De madrugada, a las 04.20 horas de este jueves, llegó al aeropuerto de Santiago el cuarto vuelo con chilenos deportados desde Estados Unidos.

Todas las identidades de los pasajeros fueron corroboradas del personal del Registro Civil y controladas por la Policía de Investigaciones (PDI).

Entre los 18 deportados que llegaron en esta oportunidad, se constató que uno de ellos mantenía dos órdenes de aprehensión vigentes por tenencia de armas prohibidas y por el delito de robo con intimidación.

Las deportaciones se desarrollan en el marco de una rigurosa política migratoria que está llevando adelante el gobierno de Donald Trump.

El 23 de mayo aterrizó el primer vuelo con 45 chilenos deportados desde la nación norteamericana. De ese grupo 35 tenían antecedentes penales por diferentes delitos.

El 6 de junio, en tanto, aterrizó en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez el segundo vuelo con 43 deportados.

El tercer vuelo arribó a suelo chileno el 20 de junio con 14 connacionales.

Así, los deportados que llegaron a Chile procedentes de Estados Unidos totalizan 120 desde mayo hasta hoy.