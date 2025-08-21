Embajador en Argentina apunta que detenidos serían interrogados mañana por el fiscal: “Él tendrá que decidir si salen en libertad”
El embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera-Gallo, se refirió a los hinchas de Universidad de Chile detenidos en Argentina, señalando que serán entrevistados durante la jornada del viernes por el fiscal, quien decidirá si levanta cargos o los deja en libertad.
En conversación con Mega es que el embajador apuntó que “fueron liberados los menores de edad y las personas mayores van a ser interrogados, se supone que el día de mañana, por el fiscal y él tendrá que decidir si salen en libertad de inmediato o si le formulan cargo”.
De acuerdo a lo que agregó, las personas heridas ya han ido saliendo del hospital a la vez que apuntó que “Quedan dos personas, que son las personas que fueron operadas, digamos, por neurocirugía y van a tener un proceso de convalecencia más bien largo”.
Respecto a la libertad de los detenidos, el embajador añadió que " depende del fiscal, porque él lo que está haciendo, me imagino yo, es viendo las grabaciones que hay por las distintas cámaras que hay en el estadio y verá si puede identificar a alguna persona responsable o no".
En la ocasión, Viera-Gallo también abordó que sólo hayan chilenos detenidos a raíz de los incidentes registrados en el encuentro apuntando que “Yo pensé que habían detenidos de ambas partes. Los detenidos son los chilenos. Eso es lo que me corresponde a mí preocuparme por ellos”.
Según agregó, “yo creo que es uno de los temas que se puede tocar cuando llegue el ministro del Interior en unas horas más y en las reuniones que tendremos tanto con la ministra Patricia Bullrich de Seguridad de la Nación como con el gobernador Kicillof”.
En la misma línea, Viera-Gallo apuntó que “cuando se producen estos tipos de enfrentamientos, en general, digamos, yo creo que no es conveniente emitir juicios apresurados sobre una cosa u otra, si se hizo bien o se hizo mal. Gracias a Dios aquí no hubo muertos”, añadiendo que “corresponderá a las autoridades sacar las conclusiones en su momento”.
Finalmente, sobre si habrá algún tipo de nota de protesta o condena por lo ocurrido, el embajador apuntó que “yo no me mando solo, yo respondo al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Gobierno de Chile. Si recibo instrucciones, las cumpliré”.
