Nacional

Embajador en Argentina apunta que detenidos serían interrogados mañana por el fiscal: “Él tendrá que decidir si salen en libertad”

El embajador chileno además apuntó que “cuando se producen estos tipos de enfrentamientos, en general, digamos, yo creo que no es conveniente emitir juicios apresurados sobre una cosa u otra", añadiendo que “corresponderá a las autoridades sacar las conclusiones en su momento”.

Claudio Portilla 
Claudio Portilla
FOTO: DEDVI MISSENE

El embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera-Gallo, se refirió a los hinchas de Universidad de Chile detenidos en Argentina, señalando que serán entrevistados durante la jornada del viernes por el fiscal, quien decidirá si levanta cargos o los deja en libertad.

En conversación con Mega es que el embajador apuntó que “fueron liberados los menores de edad y las personas mayores van a ser interrogados, se supone que el día de mañana, por el fiscal y él tendrá que decidir si salen en libertad de inmediato o si le formulan cargo”.

De acuerdo a lo que agregó, las personas heridas ya han ido saliendo del hospital a la vez que apuntó que “Quedan dos personas, que son las personas que fueron operadas, digamos, por neurocirugía y van a tener un proceso de convalecencia más bien largo”.

Respecto a la libertad de los detenidos, el embajador añadió que " depende del fiscal, porque él lo que está haciendo, me imagino yo, es viendo las grabaciones que hay por las distintas cámaras que hay en el estadio y verá si puede identificar a alguna persona responsable o no".

En la ocasión, Viera-Gallo también abordó que sólo hayan chilenos detenidos a raíz de los incidentes registrados en el encuentro apuntando que “Yo pensé que habían detenidos de ambas partes. Los detenidos son los chilenos. Eso es lo que me corresponde a mí preocuparme por ellos”.

Según agregó, “yo creo que es uno de los temas que se puede tocar cuando llegue el ministro del Interior en unas horas más y en las reuniones que tendremos tanto con la ministra Patricia Bullrich de Seguridad de la Nación como con el gobernador Kicillof”.

En la misma línea, Viera-Gallo apuntó que “cuando se producen estos tipos de enfrentamientos, en general, digamos, yo creo que no es conveniente emitir juicios apresurados sobre una cosa u otra, si se hizo bien o se hizo mal. Gracias a Dios aquí no hubo muertos”, añadiendo que “corresponderá a las autoridades sacar las conclusiones en su momento”.

Finalmente, sobre si habrá algún tipo de nota de protesta o condena por lo ocurrido, el embajador apuntó que “yo no me mando solo, yo respondo al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Gobierno de Chile. Si recibo instrucciones, las cumpliré”.

