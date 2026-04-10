Emiten aviso meteorológico por probables tormentas eléctricas en cuatro regiones del país

Este jueves, desde la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) se emitió un aviso meteorológico debido a la posible ocurrencia de tormentas eléctricas en cuatro regiones de la zona central del país.

El aviso fue emitido durante esta jornada y está atribuido por una condición sinóptica de baja segregada, que además estaría acompañado de precipitaciones débiles.

El fenómeno climático ocurriría durante la tarde y noche de este viernes en la zona cordillerana de las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins.

Desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), se emitió una alerta temprana preventiva para las comunas de La Higuera, Paihuano, Vicuña, Río Hurtado, Monte Patria, Combarbalá, Illapel y Salamanca, en la Región de Coquimbo, debido a la ocurrencia del fenómeno.