SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Hombre muere al interior de restaurante en Recoleta tras ser apuñalado

    Personal del OS9 de Carabineros indaga las causas del hecho y trabaja para dar con el paradero del agresor.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    La investigación está en manos del OS-9 de Carabineros.

    Personal de Carabineros concurrió esta tarde hasta el restaurante “Don Guille”, emplazado en la calle Trieste de la comuna de Recoleta, luego de que transeúntes dieran aviso de la presencia de un cuerpo al interior del local.

    Al llegar, los efectivos encontraron a un hombre tendido en el piso del establecimiento, con heridas atribuibles a la acción de terceras personas, provocadas por arma blanca, sin signos vitales.

    Al respecto, el capitán Ignacio Ortiz, de la Sexta Comisaría de Recoleta, sostuvo que “en horas de la tarde, Carabineros fue alertado por transeúntes de que al interior del local (...) se mantenía una persona lesionada producto de una agresión por arma blanca y que la persona que la había agredido se habría dado a la fuga del lugar”.

    El fallecido es un hombre adulto, chileno, el cual mantiene antecedentes por delitos de homicidio, lesiones, desacato y lesiones menos graves, sin órdenes vigentes.

    Funcionarios del OS9 y del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) trabajan para establecer la dinámica del hecho y dar con el paradero del agresor.

    Más sobre:PolicialCarabineroshomicidioRecoleta

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Estados Unidos asegura en Consejo de Seguridad de la ONU que impondrá sanciones “al máximo” a Venezuela

    José Toro (PPD) critica “amarre” en acuerdo con el sector público y anticipa rechazo en el Congreso

    Llamada “ley de amarre” se desfonda en el oficialismo y su falta de apoyo presagia su rechazo en el Congreso

    Gremios empresariales critican que gobierno insista con negociación ramal

    Fondos de pensiones subieron a casi 66% del PIB al tercer trimestre, su mayor nivel en más de cuatro años

    “Norma de amarre”: Casi el 70% de los funcionarios públicos del gobierno central es a contrata y mayoría son profesionales

    Lo más leído

    1.
    Que asistan al curso de probidad que el gobierno de Boric desistió: la invitación de Dorothy Pérez a Kast

    Que asistan al curso de probidad que el gobierno de Boric desistió: la invitación de Dorothy Pérez a Kast

    2.
    Corte de Punta Arenas confirma sentencia contra biólogo por violación a científica francesa en base antártica

    Corte de Punta Arenas confirma sentencia contra biólogo por violación a científica francesa en base antártica

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Superará al Costanera Center: construyen un nuevo edificio que será el más alto de Latinoamérica

    Superará al Costanera Center: construyen un nuevo edificio que será el más alto de Latinoamérica

    Soy gastroenteróloga de Harvard y estos son mis 10 consejos clave basados en la ciencia para mejorar tu vida y salud

    Soy gastroenteróloga de Harvard y estos son mis 10 consejos clave basados en la ciencia para mejorar tu vida y salud

    Cómo mercenarios de Colombia han sido reclutados por una firma registrada en Reino Unido para combatir en Sudán

    Cómo mercenarios de Colombia han sido reclutados por una firma registrada en Reino Unido para combatir en Sudán

    ¿Aún comprando regalos de Navidad? Atento a los fraudes al comprar por internet

    ¿Aún comprando regalos de Navidad? Atento a los fraudes al comprar por internet

    Servicios

    Temblor se registra en zona central de Chile

    Temblor se registra en zona central de Chile

    Dónde viene el Viejito Pascuero: revisa su recorrido en tiempo real

    Dónde viene el Viejito Pascuero: revisa su recorrido en tiempo real

    Estos son los horarios especiales de Cenco Malls previo a la Navidad

    Estos son los horarios especiales de Cenco Malls previo a la Navidad

    Temblor se registra en zona central de Chile
    Chile

    Temblor se registra en zona central de Chile

    Hombre muere al interior de restaurante en Recoleta tras ser apuñalado

    José Toro (PPD) critica “amarre” en acuerdo con el sector público y anticipa rechazo en el Congreso

    Gremios empresariales critican que gobierno insista con negociación ramal
    Negocios

    Gremios empresariales critican que gobierno insista con negociación ramal

    Fondos de pensiones subieron a casi 66% del PIB al tercer trimestre, su mayor nivel en más de cuatro años

    “Norma de amarre”: Casi el 70% de los funcionarios públicos del gobierno central es a contrata y mayoría son profesionales

    Esta es la nueva píldora para bajar de peso aprobada por la FDA
    Tendencias

    Esta es la nueva píldora para bajar de peso aprobada por la FDA

    Cómo es la nueva SSD WD_BLACK SN8100 NVMe de Sandisk y cómo asegura definir “un nuevo estándar” en el gaming

    Cómo es la nueva tienda Under Armour en Parque Arauco y por qué se presenta como la “más disruptiva” que tienen en Chile

    No solo Gustavo Álvarez: las nuevas salidas confirmadas de la U de cara a la temporada 2026
    El Deportivo

    No solo Gustavo Álvarez: las nuevas salidas confirmadas de la U de cara a la temporada 2026

    La fría despedida de la U para oficializar la salida de Gustavo Álvarez

    El primer gran desafío de Paqui Meneghini en la U: Conmebol programa el partido ante Palestino por la Copa Sudamericana

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones
    Finde

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Margot Loyola, Cecilia Echenique, Américo y 31 Minutos: seis grandes discos chilenos de Navidad
    Cultura y entretención

    Margot Loyola, Cecilia Echenique, Américo y 31 Minutos: seis grandes discos chilenos de Navidad

    La Odisea: quién es quién en la esperada película de Christopher Nolan

    Blondie cierra el año y recibe al 2026 con dos fiestas

    Estados Unidos asegura en Consejo de Seguridad de la ONU que impondrá sanciones “al máximo” a Venezuela
    Mundo

    Estados Unidos asegura en Consejo de Seguridad de la ONU que impondrá sanciones “al máximo” a Venezuela

    ¿A dónde migran los latinoamericanos?, esto dice la OCDE

    Justicia brasileña autoriza que Bolsonaro sea operado el día de Navidad

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación
    Paula

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación

    Quínoa, una historia que se cocina desde hace 15 años

    Mi mascota y yo: el primer perro de mi vida