Hombre muere al interior de restaurante en Recoleta tras ser apuñalado

Personal de Carabineros concurrió esta tarde hasta el restaurante “Don Guille”, emplazado en la calle Trieste de la comuna de Recoleta, luego de que transeúntes dieran aviso de la presencia de un cuerpo al interior del local.

Al llegar, los efectivos encontraron a un hombre tendido en el piso del establecimiento, con heridas atribuibles a la acción de terceras personas, provocadas por arma blanca, sin signos vitales.

Al respecto, el capitán Ignacio Ortiz, de la Sexta Comisaría de Recoleta, sostuvo que “en horas de la tarde, Carabineros fue alertado por transeúntes de que al interior del local (...) se mantenía una persona lesionada producto de una agresión por arma blanca y que la persona que la había agredido se habría dado a la fuga del lugar”.

El fallecido es un hombre adulto, chileno, el cual mantiene antecedentes por delitos de homicidio, lesiones, desacato y lesiones menos graves, sin órdenes vigentes.

Funcionarios del OS9 y del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) trabajan para establecer la dinámica del hecho y dar con el paradero del agresor.