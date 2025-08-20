Encuentran vehículo quemado que habría pertenecido a la víctima de robo con homicidio en Curacaví

Durante la mañana de este miércoles es que fue encontrado en Curacaví un vehículo quemado, el cual se sospecha pertenecería al hombre que murió atropellado durante la madrugada del martes en un robo a su domicilio en la comuna.

El vehículo fue encontrado a un costado de la cuesta Lo Prado, en las cercanías de donde se habría producido el robo al domicilio.

Personal de la Policía de Investigaciones llegó hasta el lugar para realizar las pericias necesarias con el fin de identificar si se trata del mismo vehículo.

De acuerdo a información preliminar, el automóvil habría sido encontrado alrededor de las 6:00 de la mañana por un conductor, quien dio alerta a personal de Carabineros.

Cabe recordar que los delincuentes habrían robado hace unos días el domicilio de la víctima, ocasión en que sustrajeron una copia de las llaves del vehículo. Durante la madrugada del martes estos sujetos habrían regresado al lugar con el fin de sustraer el automóvil, ilícito que pudieron concretar tras dos intentos.