Encuesta Pulso Ciudadano: un 75% declara tener poca confianza en las isapres

Este domingo se dieron a conocer los resultados de la encuesta Pulso Ciudadano, de la consultora Activa. En esta nueva entrega, se midió la percepción de la ciudadanía -a través de 1.024 entrevistas- sobre el panorama político y económico del país. No obstante, uno de los temas principales que abordó la encuesta fue la situación de las isapres.

En ese contexto, un 75,1% de los encuestados declara tener poca o nada de confianza en las isapres. Un 5,6% indica sentir mucha confianza y un 10,9% siente confianza “regular”. En tanto, un 8,4% manifiesta no saber.

Además un 55,4% de la población está de acuerdo o muy de acuerdo con el proyecto de ley corta de isapres, presentado por el gobierno. Un 12,1% manifiesta estar en desacuerdo o muy en desacuerdo, y un 32,5%, se mantuvo neutral.

Asimismo un 58,5% de los consultados prefiriere que las isapres devuelvan el monto adeudado, tal como lo indica el fallo de la Corte Suprema, independiente que puedan quebrar o no. Por otro lado, un 24,3% indica que se debe buscar otra solución, de manera que las isapres no quiebren y puedan seguir brindando sus servicios a sus afiliado, mientras que un 17,2% señala no saber.

Al ser consultados sobre el proyecto de ley alternativo para dar solución a las isapres, un 48,7% declaró estar en contra de un eventual alza de los precios bases de todos los planes de salud, con el objetivo de rebajar la deuda de las aseguradoras y entregar viabilidad al sistema. Sobre este aspecto, un 16,3% se mostró de acuerdo o muy de acuerdo. No obstante, un 35% optó por una postura neutral.

Percepción sobre temas políticos

Según la encuesta, la aprobación del Presidente Gabriel Boric se mantuvo sin variaciones significativas. En abril de este año alcanzó un 28%, mientras que este mes obtuvo un 27,9%. En tanto, la desaprobación es de un 60%; y un 12,1% no sabe cómo evaluar su gestión.

En cuánto a las preferencias del próximo mandato presidencial, José Antonio Kast obtuvo un 20,6%, seguido por Evelyn Matthei (14,5%), Camila Vallejo (6,1%), Carolina Tohá (3,3%), Sebastián Piñera (3,1%), Rodolfo Carter (2,9%), Franco Parisi (2,6%), Michelle Bachelet (1,8%), y Raúl Soto (1,6%). Un 19,6% nombró a otros candidatos, un 7,7% contestó que ninguno, y un 16,2% declara no saber.

Respecto del proceso constituyente, un 28,9% votaría en contra del texto constitucional, un 17,5% votaría a favor y un 53,6% no sabe aún.

Los principales problemas del país identificados por los encuestados son la delincuencia (49,2%), la inflación o alza de precios (38,7%), la inmigración (25,5%) y el narcotráfico (18,9%).