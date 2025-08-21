SUSCRÍBETE
Nacional

Femicida que escapó a Chile es entregado por la PDI a la policía argentina

Miguel Vargas se encontraba prófugo de la justicia transandina luego de huir pocos días antes de recibir condena por la muerte de su pareja Ana Calfín, a quien roció de combustible y prendió fuego en agosto de 2023.

Por 
Lya Rosen
Créditos: PDI

Un fugitivo de nacionalidad argentina, quien escapó a Chile después de quemar viva a su pareja, fue entregado a la policía transandina luego de que fuese detenido en la localidad de Dalcahue, en la Región de los Lagos, por la Policía de Investigaciones (PDI).

Miguel Alejandro Vargas Nehuén, de 29 años de edad, escapó a territorio nacional tras atacar a su pareja en agosto de 2023 y cumplir prisión domiciliaria en la provincia de Chubut hasta abril de este año.

Esto cuatro días antes de recibir condena por rociar con combustible y prender fuego a Ana Calfín, quien murió luego de dos semanas internada en un hospital por el ataque. El 11 de abril de este año debía presentarse en el tribunal, sin embargo, escapó a Chile.

No obstante, la cooperación internacional entre las policías de ambos países e Interpol fue vital para detenerlo en nuestro país y recluirlo nuevamente en el Centro de Cumplimiento Penitenciario, lugar en que cumplía condena por femicidio.

El subcomisario Felipe Ayala, de la Oficina Central Nacional de Interpol, destacó que el “ciudadano extranjero mantenía una notificación roja emanada por el país transandino y en el mes de abril ingresó a nuestro país, pernoctando por diferentes ciudades del sur de Chile, siendo detenido finalmente por la PDI”.

En horas de la tarde de este miércoles se concluyó su extradición pasiva a Argentina a través del paso Cardenal Samoré.

