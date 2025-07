Fiscal nacional ante disputas por competencia en caso de narcotráfico en la FACH: “No contribuyen en nada a la justicia”

El fiscal nacional, Ángel Valencia, abordó durante la mañana de este viernes la disputa de competencia entre la Fiscalía de Aviación y el Ministerio Público por el caso de drogas descubierto en un avión de la institución militar, señalando que esta discusión “no es para nada algo beneficioso” para la investigación.

“Estas diferencias procesales que entorpecen el inicio de una investigación, o la profesionalidad de las diligencias, no contribuyen en nada a la justicia, no contribuyen en nada al combate a la impunidad, no contribuyen en nada al combate del crimen organizado”, mencionó Valencia.

En conversación con radio ADN, el fiscal nacional añadió que la disputa de competencia por determinar qué institución debe llevar la investigación tras el hallazgo de ketamina en manos de funcionarios de la Fuerza Aérea (FACH) en Iquique “no cabe duda que dificulta la investigación, entorpece, no es para nada algo beneficioso”.

“En un estado democrático como el nuestro, un sistema judicial que funcione adecuadamente, puede haber diferencias jurídicas, razonables, legítimas”, mencionó, agregando que “el punto es el siguiente. Primero, aquí me parece que esto no es área gris”, enfatizando que “para nosotros es bastante claro que es de competencia de la justicia civil”.

Según explicó el fiscal nacional, “si el lugar de ocurrencia de los hechos es una circunstancia muy relevante para los efectos de determinar competencia, y conforme el Código Orgánico de Tribunales, los hechos deben entenderse que ocurren para efectos de competencia en el lugar donde empieza su ejecución.”

“Para que este delito hubiera comenzado a ejecutarse y fuera de competencia de la justicia militar, tendría entonces que haberse comenzado a ejecutar dentro de un cuartel de la Fuerza Aérea”, detalló.

El fiscal nacional, además, apuntó que “lo más delicado de esto es que la ausencia de reglas claras para el inicio de una investigación, para la competencia de una investigación de esta naturaleza, cuando sabemos, nosotros por lo menos en el Ministerio Público lo tenemos muy claro, y la Fiscalía General de Tarapacá lo tiene muy claro, todos los fiscales lo tienen muy claro, que en una investigación de esta naturaleza, la celeridad y la reserva con la que uno actúa es clave, es crítica para poder asegurar los resultados o mejorar las expectativas de resultados."

En la misma línea según mencionó Valencia, “quizá esto es un síntoma de nuestra falta de experiencia en hechos como este. Y nuestra falta de experiencia es bastante comprensible. Nosotros no estamos habituados con casos aparentes de narcotráfico como este dentro de las instituciones armadas. Y eso es precisamente por cómo nuestras instituciones operan”.

Respecto a la droga encontrada, Valencia apuntó que “lo que hemos detectado es que generalmente en Chile, con mucha frecuencia, el narcotráfico asociado a ketamina está relacionado con bandas integradas por ciudadanos venezolanos, relacionadas muchas de ellas con el tren de Aragua”, agregando que podría ser este caso.

Cifras de secuestro

En la ocasión, el fiscal se refirió a las cifras de secuestro dadas a conocer por el fiscal Barros respecto a secuestros, señalando que “los números oficiales están contenidos en las comunicaciones oficiales del Ministerio Público, lo que plantea el fiscal Barros es una primera aproximación, pero no es la cifra oficial. Más bien va a ser casi una percepción. Hay una estadística que tiene que ser pulida y revisada”.

“En los próximos días, la División de Estudios va a publicar un informe sobre secuestros que va a considerar la evolución de los años previos al 2024 y de lo que está ocurriendo durante el 2025 en base a las estadísticas que tenemos de ECOH. Que están focalizadas en secuestros cometidos en el contexto del crimen organizado“, explicó.

A pesar de esto, mencionó que las cifras podrían ser diferentes a las del gobierno. “Podrían ser diferentes a los datos que entregó el gobierno porque son datos que se van afinando. Recuerde que nuestra base de datos es más completa que la base de datos de las policías, que son normalmente las bases de datos a las que excede el Ejecutivo. No significa que sean números en los que están equivocados, sino que simplemente tienen fuentes distintas, son aproximaciones distintas”.

Finalmente según señaló Valencia, “lo que sí podemos decir es que entre los números generales, eso ya lo publicamos, entre el 2024 y el 2023 no hubo un alza muy significativa, más bien cambios en el componente interno del tipo de secuestro que se cometía”, agregando que “es indudable de que ha habido un aumento del secuestro extorsivo cometido por crimen organizado durante el primer semestre del 2025, particularmente en la Región Metropolitana“.