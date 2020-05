Fuerte brote en Santiago, Puente Alto y Recoleta: tienen 19% de casos activos del país

“La ciudad de Santiago nos preocupa. Tenemos que decir que medidas tan estrictas como las que se han ordenado no están siendo respetadas”. Este martes, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, se refirió así al explosivo aumento que muestran los casos de coronavirus en la Región Metropolitana, afirmando que la capital debe iniciar una “batalla” contra la enfermedad.

Y la trinchera de esta guerra está en el epicentro de la ciudad: según el último informe epidemiológico del Minsal, publicado este martes, la comuna de Santiago triplicó su cantidad de casos activos -pacientes en etapa de contagio- en una semana, pasando de 203, en el reporte del 26 de abril, a 608 casos actuales, con corte al 3 de mayo.

Esto quiere decir que Santiago, que anoche extendió la cuarentena a todo su territorio, acumula el 10% de los casos activos de la Región Metropolitana, y el 8% del total de pacientes en fase de contagio de todo el país, con una tasa de 120 activos por cada 100.000 habitantes. Además, se mantiene como la comuna del país con la mayor cantidad de casos acumulados (1.294).

La situación también es grave en Puente Alto, que hasta ahora tiene una cuarentena parcial: registra 398 pacientes contagiosos, la segunda cifra más alta del país, y 59% más que los que tenía en el reporte del 1 de mayo.

El brote también tomó fuerza en Recoleta, la tercera comuna del país con más casos activos (387), ya que su cantidad de enfermos en fase de contagio aumentó 54% desde el 1 de mayo. Esta comuna inició anoche su cuarentena, y junto a Santiago y Puente Alto suman 1.393 casos activos, es decir, el 19% de todos los pacientes actuales del país.

“La situación de Santiago es bastante alarmante. Con el coronavirus quedó a la luz una realidad que venimos denunciando hace mucho tiempo, que es la de los hacinamientos, el subarriendo abusivo, donde en una casa, en una pieza, en un cité, viven 40 personas compartiendo un baño, y eso ha sido foco de propagación”, dice el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri.

De hecho, el 31 de marzo Alessandri les envió una carta a los vecinos de Santiago, en la cual aseguraba que hasta ese momento eran la segunda comuna con más contagiados del país, pero que “probablemente, dadas nuestras condiciones, pronto seremos la primera”.

Para el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, este explosivo brote “es la muestra más clara del fracaso de la estrategia del ministro de Salud. Él es el responsable de este cambio, en el caso de Recoleta, al habernos rodeado de cuarentenas en otras comunas y habiéndonos abandonado a nuestra suerte”. El edil añadió que “el gobierno tiene que asumir su error. Los alcaldes de oposición estamos solicitando una cuarentena regional en las zonas donde la pandemia se salió de control. Todos los que decían que esto no iba a pasar, se equivocaron rotundamente. Ya no hay normalidad ni retorno seguro”.

En tanto, las mayores incidencias de casos activos por coronavirus en la RM están en las comunas de Independencia (249,2), Recoleta (203,6), Cerrillos (190), San Ramón (168,8) y San Joaquín (131,4), por lo que las que no cuentan con la medida, podrían sumarse a las cuarentenas (ver tabla).

Brote en La Florida

Otra comuna donde los casos activos van al alza es Independencia, que actualmente está en cuarentena: tiene 354 enfermos en fase de contagio, 38% más que el 1 de mayo. El alcalde Gonzalo Durán acusa que esto ocurrió porque las autoridades “experimentaron” con su comuna, al establecer una cuarentena, bajarla y luego volverla a decretar.

“Hay que avanzar rápidamente a una cuarentena total en la Región Metropolitana, considerando la interdependencia que existe en la ciudad”, dice el jefe comunal, quien pide que se transparente la cantidad de exámenes PCR que se realizan en su territorio y exige que se desarrolle “una estrategia conjunta de seguimiento de casos y de aplicación de test”.

De las comunas del país que tienen más casos activos, las primeras ocho son de la Región Metropolitana, y la única de ellas que no tiene cuarentena es La Florida, que hoy reporta 262 pacientes contagiosos y una tasa de 65 casos activos por cada 100.000 personas, incluso mayor a la de Puente Alto y San Bernardo.

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, cuenta que advirtió a la Subsecretaría de Salud Pública que las cifras no calzaban en su comuna, pues tienen antecedentes de más casos. “Esto ratifica nuestros temores. Nos preocupa la tardanza para tomar medidas, porque eso va a tener costos en la gente. Cuando uno pide cuarentena, no es por un capricho, es porque podríamos terminar con gente enferma, muerta y la economía paralizada”, reclama.

Además, cree que las cuarentenas parciales solo provocan problemas en las comunas aledañas y no dan resultado. “Si se declara una cuarentena regional en tres semanas más, tendremos contagios masivos dentro de las casas. Eso es lo que hay que evitar”, agrega.

Además, una de las comunas del país que más aumentaron su cantidad de casos activos en la última semana es Cerrillos: tiene 169 pacientes en fase de contagio, 156% más que lo reportado en el informe anterior. Y recién anoche esta zona entró en cuarentena total.

Su alcalde, Arturo Aguirre, cree que si el confinamiento hubiese llegado hace tres semanas, no estarían en esta situación, y también cree que el brote derivó de comunas cercanas donde sí hubo cuarentena. “Esto no se soluciona con políticas a nivel local o medidas sanitarias comunales. El trabajador se acuesta aquí, pero al día siguiente tiene que cruzar todo Santiago para ir a trabajar. Las cifras son coincidentes con el aumento de contagios a nivel regional, es decir, esto no se agota a un solo sector”, dice el jefe comunal.