Nacional

Gajardo y labor de Gendarmería: “En 2021 había más fugas con menos población penal que las que hay en 2025 con más″

“Tenemos índices que dan cuenta del tipo de control y seguridad penitenciaria que tenemos”, señaló el titular de Justicia.

José NavarretePor 
José Navarrete

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, defendió la gestión de Gendarmería por las fugas de internos e intentos de fugas que se han estado reportando en penales del país, el más reciente este lunes en la cárcel de Puente Alto.

Respecto a este último hecho, la autoridad explicó que se detectó a tiempo e inmediatamente se generó la coordinación con Carabineros y mientras se estaba desarrollando el procedimiento al interior del recinto, personal de la policía uniformada ya estaba afuera.

“Los intentos de fuga son recurrentes. Sobre todo cuando usted tiene 63.000 personas privadas de libertad. Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros este año llevamos seis fugas en el año. De un flujo de más de 150.000 personas que entran y salen. Entonces, uno lo lleva en términos estadísticos y es un 0,006% en el año. Es un índice bajo”, explicó el ministro en entrevista matinal este martes con radio Duna.

Gajardo precisó que Gendarmería tiene instruido mejorar ciertos indicadores de control y para ello se implementó un plan de seguridad penitenciaria.

“Nosotros, hace un tiempo atrás, dimos cuenta de estos indicadores en el Congreso y efectivamente hemos logrado disminuir el número de fugas, hemos logrado disminuir el número de incidentes colectivos, hemos logrado disminuir el número de personas que mueren al interior de los establecimientos penales por hechos violentos. Sin embargo, cada uno de estos, al momento que ocurre, genera un impacto en la sociedad porque ojalá no ocurriera ninguno. Pero en términos porcentuales, es muy bajo”, insistió el secretario de Estado.

La autoridad dijo que en al menos esos tres indicadores, pese al aumento de la población penal han logrado disminuir cifras tanto en términos porcentuales como en términos numéricos.

“Yo creo que nosotros tenemos índices que dan cuenta del tipo de control y seguridad penitenciaria que tenemos”, recalcó.

El ministro sostuvo que durante el gobierno de Sebastián Piñera la población penal bordeaba los 40 mil internos y “el año 2021 había más fugas con menos población penal que las que hay en el año 2025 con más población penal”.

“El sistema penitenciario es un sistema en el que todos los días y todo el día Gendarmería tiene que estar trabajando para la seguridad penitenciaria, entre ellos para que las personas no evadan o no se fuguen de los establecimientos penales”, expuso el ministro.

