SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Nuevo intento de fuga de un recinto penitenciario: Cinco reos intentaron escapar de la cárcel de Puente Alto

Durante la madrugada de este lunes es que el grupo de internos intentó escapar desde el Centro de Detención Preventiva de Puente Alto.

Por 
Claudio Portilla
 
María Catalina Batarce
Imagen Archivo.

Un nuevo intento de fuga de un recinto penitenciario se llevó a cabo durante la madrugada de este lunes, donde cinco reos intentaron escapar de la cárcel de Puente Alto.

Los hechos se produjeron alrededor de las 6:00 de la mañana en el Centro de Detención Preventiva (CDP) de Puente Alto, donde un grupo de cinco internos intentó escapar del recinto, dos de ellos alcanzando el sector de línea de Fuego, mientras los otros tres llegaron hasta los patios de la sección ingreso.

De acuerdo a información preliminar ante el intento de fuga es que se activaron los protocolos correspondientes y al lugar llegó personal del Centro de Gestión de las Operaciones Policiales (CGOP), a la vez que Carabineros realizó un patrullaje aéreo para apoyar en la situación.

Tras ser controlada la situación, es que los cinco internos fueron atendidos por personal médico, resultando con diversas contusiones.

Los internos mantenían diferentes condenas por delitos como robo con violación, porte ilegal de armas, robo con sorpresa, robo con intimidación y receptación de vehículos motorizados entre otros.

Los sujetos luego fueron derivados a una celda de contención a la espera de lo que decida la jefatura de la unidad.

Más sobre:ReosIntentoFugaPuente Alto

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

“Que absurdo”: Elizalde eleva el tono por acusaciones de intervencionismo en campaña de Kast

Qué se sabe de la presunta interferencia rusa que enfrentó el avión de la presidenta de la Comisión Europea

La economía se enfría en julio y el Imacec se ubica por debajo de las expectativas

Quién era Abu Obeida, el vocero de Hamas que Israel asegura haber asesinado con un ataque en Gaza

El avión en que viajaba la presidenta de la Comisión Europea fue afectado por presunta interferencia rusa en el GPS

La ONU expresa sus condolencias tras el “devastador” terremoto en Afganistán y anuncia asistencia para los afectados

Lo más leído

1.
Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

2.
Temblor hoy, domingo 31 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 31 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

3.
Hallan sin vida a Valeria Afanador, niña desaparecida hace 18 días en Colombia: autoridades no descartan homicidio

Hallan sin vida a Valeria Afanador, niña desaparecida hace 18 días en Colombia: autoridades no descartan homicidio

4.
Denzel Washington: “En esta etapa de mi carrera sólo me interesa trabajar con los mejores”

Denzel Washington: “En esta etapa de mi carrera sólo me interesa trabajar con los mejores”

5.
Crisis habitacional: Montes apunta a cambiar financiamiento de viviendas y alega que “no podemos vivir sólo del Presupuesto”

Crisis habitacional: Montes apunta a cambiar financiamiento de viviendas y alega que “no podemos vivir sólo del Presupuesto”

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

Estas son las razones por las que podrías no estar descansando bien

Estas son las razones por las que podrías no estar descansando bien

Las claves para bajar el consumo eléctrico y ahorrar en la cuenta de la luz

Las claves para bajar el consumo eléctrico y ahorrar en la cuenta de la luz

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

Servicios

Temblor hoy, lunes 1 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, lunes 1 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

A qué hora y dónde ver a Rayo Vallecano vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Rayo Vallecano vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

Septiembre llega con cambio de hora: cuándo es, qué zonas están excluidas y qué hay que hacer

Septiembre llega con cambio de hora: cuándo es, qué zonas están excluidas y qué hay que hacer

“Que absurdo”: Elizalde eleva el tono por acusaciones de intervencionismo en campaña de Kast
Chile

“Que absurdo”: Elizalde eleva el tono por acusaciones de intervencionismo en campaña de Kast

Nuevo intento de fuga de un recinto penitenciario: Cinco reos intentaron escapar de la cárcel de Puente Alto

Menor de 16 años muere tras ser baleado en Pudahuel: otro joven de 19 años también resultó herido

La economía se enfría en julio y el Imacec se ubica por debajo de las expectativas
Negocios

La economía se enfría en julio y el Imacec se ubica por debajo de las expectativas

Economista jefe de BTG Pactual Brasil: “Desde la perspectiva brasileña, Chile es un país excelente”

El modelo de negocios de TocToc: entre la publicidad, la inteligencia de mercado y las comisiones de venta

Qué se sabe de la presunta interferencia rusa que enfrentó el avión de la presidenta de la Comisión Europea
Tendencias

Qué se sabe de la presunta interferencia rusa que enfrentó el avión de la presidenta de la Comisión Europea

Quién era Abu Obeida, el vocero de Hamas que Israel asegura haber asesinado con un ataque en Gaza

Qué es NanoBanana, el modelo “más avanzado” para imágenes de IA de Google

La burlesca amenaza de la Garra Blanca a Independiente por la violencia ante la U: “Nadie golpea a nuestros hijos”
El Deportivo

La burlesca amenaza de la Garra Blanca a Independiente por la violencia ante la U: “Nadie golpea a nuestros hijos”

Con la misión de no ser última: la Roja comienza a cerrar su ciclo más triste ante Brasil y Uruguay

Ben Brereton llega al Derby County pensando en su retorno a la Roja: “Me encanta ir, es genial”

Cómo inscribirse a la Experiencia Cósmica Inmersiva para explorar el universo a través de la realidad virtual
Finde

Cómo inscribirse a la Experiencia Cósmica Inmersiva para explorar el universo a través de la realidad virtual

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 30 y 31 de agosto

Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto

Maximiliano del Río, director de Lollapalooza Chile: “Las bandas legendarias pueden volver a estar en el festival”
Cultura y entretención

Maximiliano del Río, director de Lollapalooza Chile: “Las bandas legendarias pueden volver a estar en el festival”

Green Day en Chile: la patineta eterna

He visto a todos caer: un relato de Jaime Bayly

El avión en que viajaba la presidenta de la Comisión Europea fue afectado por presunta interferencia rusa en el GPS
Mundo

El avión en que viajaba la presidenta de la Comisión Europea fue afectado por presunta interferencia rusa en el GPS

La ONU expresa sus condolencias tras el “devastador” terremoto en Afganistán y anuncia asistencia para los afectados

Ascienden a más de 63.500 los muertos por la ofensiva de Israel en Gaza

Familias distintas, un mismo gesto: acoger
Paula

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

¿Salud pública o control? La polémica ley japonesa de la cintura

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”