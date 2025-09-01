Nuevo intento de fuga de un recinto penitenciario: Cinco reos intentaron escapar de la cárcel de Puente Alto

Un nuevo intento de fuga de un recinto penitenciario se llevó a cabo durante la madrugada de este lunes, donde cinco reos intentaron escapar de la cárcel de Puente Alto.

Los hechos se produjeron alrededor de las 6:00 de la mañana en el Centro de Detención Preventiva (CDP) de Puente Alto, donde un grupo de cinco internos intentó escapar del recinto, dos de ellos alcanzando el sector de línea de Fuego, mientras los otros tres llegaron hasta los patios de la sección ingreso.

De acuerdo a información preliminar ante el intento de fuga es que se activaron los protocolos correspondientes y al lugar llegó personal del Centro de Gestión de las Operaciones Policiales (CGOP), a la vez que Carabineros realizó un patrullaje aéreo para apoyar en la situación.

Tras ser controlada la situación, es que los cinco internos fueron atendidos por personal médico, resultando con diversas contusiones.

Los internos mantenían diferentes condenas por delitos como robo con violación, porte ilegal de armas, robo con sorpresa, robo con intimidación y receptación de vehículos motorizados entre otros.

Los sujetos luego fueron derivados a una celda de contención a la espera de lo que decida la jefatura de la unidad.