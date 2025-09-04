SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Gobierno convocó a ceremonia del Día de la Mujer Indígena en terreno tomado y con orden de desalojo del delegado provincial

La actividad fue convocada por el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y se realizaría en el puerto del lago Lanalhue. Esa zona fue tomada por un grupo de personas, quienes levantaron una ruca en el lugar.

José Carvajal VegaPor 
José Carvajal Vega
Lago-Lanalhue,-Provincia-de-Arauco---(42614952)

Este 5 de septiembre se conmemora el Día de la Mujer Indígena. Con motivo de esa fecha, para este viernes el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (Serpat) convocó a un conversatorio y feria en la comuna de Contulmo, en la Región del Biobío.

El organismo, dependiente del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, publicó hace tres días la convocatoria a través de sus redes sociales y en la cual se anunciaba que el evento cultural se realizaría en la ruca Lanalhue Dayinko. ¿El problema? Ese sitio mapuche fue emplazado en un terreno fiscal tomado y que cuenta con una orden de desalojo decretada por el propio Ejecutivo.

Ruca en terreno fiscal tomado.

Se trata de una ruca emplazada en el puerto El Manzano del lago Lanalhue, ubicado en la comuna de Contulmo. Esa construcción fue levantada en abril pasado, luego de que -según denunció la Armada- un grupo de desconocidos se tomara el lugar, lo que ha provocado inconvenientes con vecinos del sector y la denuncia de la institución uniformada.

A raíz de aquello, en junio pasado el delegado provincial de Arauco, Humberto Toro, pidió a la fuerza pública el desalojo del inmueble, decretando incluso el retiro de la construcción. Sin embargo, y considerando el tiempo que ha pasado, recientemente los vecinos denunciaron ante Contraloría a Toro, ya que no ha dado cumplimiento a su propio decreto.

Una invitación borrada

La publicación en redes sociales del Serpat daba cuenta que el evento de conmemoración del Día de la Mujer Indígena se realizaría entre las 9 y las 17 horas de este viernes y contaría con la participación de tres artistas mapuche. Además, se realizarían ceremonias propias de dicho pueblo originario.

Invitación del gobierno.

Esa publicación fue bajada durante las últimas horas por parte de las cuentas oficiales; sin embargo, aún se puede ver en las publicaciones de los artistas invitados.

Imagen de la publicación borrada de las redes sociales.

La instancia, según conocedores de lo sucedido, también contaría con la participación de autoridades de gobierno y de la zona.

Una de ellas sería la seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio del Biobío, Paloma Zúñiga (FA). Sin embargo, según pudo conocer La Tercera, Zúñiga se restó del evento a través de una carta enviada al Serpat de la región.

En esa misiva la autoridad de gobierno especificó que se restaron porque “el lugar donde se realizará la actividad se encuentra con orden de desalojo vigente. Como Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, no podemos hacernos presentes; asimismo, solicito que el equipo de la Subdirección Regional de Pueblos Originarios se reste también".

“Con mucho pesar hago esta solicitud, ya que la conmemoración de la mujer indígena es de vital importancia para nosotros, pero a raíz de los términos expuestos no podemos ser parte como institución. Espero profundamente que el próximo año, y con mayor coordinación, seamos parte de este maravilloso trabajo hecho con mujeres de la comunidad”, concluyó Zúñiga.

Más sobre:BiobíoMapucheTerreno tomadoDesalojoLago LanalhueContulmo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Zelensky afirma que más de 20 países están dispuestos a situar tropas en suelo ucraniano una vez que culmine la invasión de Moscú

Departamento de Justicia de EE.UU. inició investigación penal contra Lisa Cook y aumenta presión sobre la Fed

“Hecho escandaloso”: abogada de víctima en caso de violación de excadetes de Cobreloa pide sanciones tras error de la Fiscalía

Israel dice controlar ya el 40% de la ciudad de Gaza tras intensificar operaciones en la zona

Ante molestia de la oposición: Elizalde afirma que el gobierno “va a cumplir el acuerdo” por multa en voto obligatorio

Srta Lylo: bordar para sanar el dolor de no ser madre

Lo más leído

1.
Temblor se registra en el norte de Chile

Temblor se registra en el norte de Chile

2.
“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

3.
Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”

Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”

4.
Suprema desestima “de plano” recurso de queja de denunciante por fallo que confirmó sobreseimiento de Cristián Campos

Suprema desestima “de plano” recurso de queja de denunciante por fallo que confirmó sobreseimiento de Cristián Campos

5.
Oposición golpea la mesa: advierten que no tramitarán proyectos del Ejecutivo tras rechazo a multa por voto obligatorio

Oposición golpea la mesa: advierten que no tramitarán proyectos del Ejecutivo tras rechazo a multa por voto obligatorio

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

A qué hora juega Chile contra Brasil y dónde ver el partido en TV o streaming

A qué hora juega Chile contra Brasil y dónde ver el partido en TV o streaming

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

Servicios

A qué hora y dónde ver el partido de Colombia vs. Bolivia por las Eliminatorias

A qué hora y dónde ver el partido de Colombia vs. Bolivia por las Eliminatorias

A qué hora y dónde ver a Uruguay vs. Perú por las Eliminatorias

A qué hora y dónde ver a Uruguay vs. Perú por las Eliminatorias

A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Venezuela por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Venezuela por TV y streaming

“Hecho escandaloso”: abogada de víctima en caso de violación de excadetes de Cobreloa pide sanciones tras error de la Fiscalía
Chile

“Hecho escandaloso”: abogada de víctima en caso de violación de excadetes de Cobreloa pide sanciones tras error de la Fiscalía

Gobierno convocó a ceremonia del Día de la Mujer Indígena en terreno tomado y con orden de desalojo del delegado provincial

A qué hora y dónde ver el partido de Colombia vs. Bolivia por las Eliminatorias

Departamento de Justicia de EE.UU. inició investigación penal contra Lisa Cook y aumenta presión sobre la Fed
Negocios

Departamento de Justicia de EE.UU. inició investigación penal contra Lisa Cook y aumenta presión sobre la Fed

Comisión asesora del gasto propone recorte fiscal de US$2.000 millones

Tribunal Constitucional visa proyecto de permisos sectoriales y queda a un paso de ser promulgado

Quién era Giorgio Armani y cuáles fueron sus principales aportes al mundo de la moda
Tendencias

Quién era Giorgio Armani y cuáles fueron sus principales aportes al mundo de la moda

Boric, candidatos, marcas e influencers: quiénes se sumaron al Mundial de Desayunos de Ibai

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

Conor McGregor anuncia su polémica candidatura a la presidencia de Irlanda: “¡El momento de un cambio real es ahora!"
El Deportivo

Conor McGregor anuncia su polémica candidatura a la presidencia de Irlanda: “¡El momento de un cambio real es ahora!"

Las millonarias y abismantes diferencias entre la joven nómina de la Roja y la selección “sin estrellas” de Brasil

US Open: Novak Djokovic sale a detener a Carlos Alcaraz en su lucha por destronar a Sinner del número uno del mundo

Alfonsina: empanadas argentinas de autor
Finde

Alfonsina: empanadas argentinas de autor

Lionel Richie en el nuevo Claro Arena: dónde comprar las entradas para el concierto

Lo que debes saber de Red Bull Symphonic, el show que unirá a Pablo Chill-E con una orquesta sinfónica

El regreso de la aplaudida autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie: “El éxito no te protege de la duda personal”
Cultura y entretención

El regreso de la aplaudida autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie: “El éxito no te protege de la duda personal”

A los 91 años muere Giorgio Armani, ícono de la moda y favorito de las celebridades

Pedro Aznar continúa la celebración de sus 50 años de música y agenda tres shows en Chile

Israel dice controlar ya el 40% de la ciudad de Gaza tras intensificar operaciones en la zona
Mundo

Israel dice controlar ya el 40% de la ciudad de Gaza tras intensificar operaciones en la zona

Israel advierte de que no recibirá a Macron hasta que no retire su anuncio sobre el reconocimiento del Estado palestino

Óscar Martínez, periodista salvadoreño: “El ‘modelo Bukele’ básicamente consiste en una regla esencial: todo el poder en un hombre”

Srta Lylo: bordar para sanar el dolor de no ser madre
Paula

Srta Lylo: bordar para sanar el dolor de no ser madre

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue

Mujeres que impactan: Sandra Olave y su cruzada por abrir puertas en el mundo laboral