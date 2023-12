Qué pasó en el bar en España donde fue acuchillado el profesor chileno

La noche del viernes en un bar del barrio madrileño de Batán fue apuñalado el profesor chileno Sebastián Bello Lepe, quien recibió un corte de arma blanca en su cuello, que finalmente le provocó la muerte.

Los hechos tuvieron lugar pasadas las 23.30 horas del pasado viernes en un establecimiento situado en la calle Juan de la Mata número 13, en el distrito de Latina. La Policía Nacional española ya detuvo a una persona (con capacidad reducida) que supuestamente habría apuñalado al docente de la Universidad de Valparaíso, quien estaba en España de paso pues su intención era viajar a Chile a pasar las fiestas de Año Nuevo.

Según informan medios locales, Bello, que iba con una pareja de amigos, ingresó al local en avanzado estado de embriaguez y comenzó a molestar e increpar a los presentes. En un instante, uno de ellos sacó una navaja del bolsillo y lo apuñaló, provocándole una herida profunda en el cuello con afectación vascular.

En un primer momento, dice ABC Madrid, fueron los agentes de Policía quienes acudieron al bar, detuvieron al supuesto agresor e iniciaron maniobras de reanimación sobre la víctima (35 años), que se encontraba en ese momento con una paro cardiorrespiratoria.

A su llegada, personal del Servicio de Asistencia Municipal de Urgencia y Rescate (Samur)-Protección Civil logró revertir el paro y trasladaron al hombre a un centro hospitalario con pronóstico grave. Sin embargo, Bello falleció rumbo a un centro asistencial.

El Mundo añade que el detenido (47), vecino del Alto de San Isidro de Carabanchel, aseguró a los agentes que lleva siempre un arma blanca debido a que todo el mundo se mete con él por ser discapacitado.

No obstante, testigos han desmentido la versión dada por el detenido y aseguran que la víctima no se estaba metiendo con él y que no hubo ninguna pelea ni discusión previa entre ambos.

El Grupo V de Homicidios de la Policía Nacional de Madrid se hizo cargo de la investigación de los hechos, recabando pruebas y testimonios de lo ocurrido en el bar, que estaba lleno de sangre. También colaboraron agentes de la Policía Municipal. El arrestado ya ha pasado a disposición judicial.

Bello cursaba desde 2019 un PhD en la University College de Londres (UCL), desarrollando una investigación centrada en el procesamiento electrofisiológico del lenguaje en personas con afasia.