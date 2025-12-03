Hermanos fueron baleados y fallecieron afuera de un domicilio: investigan doble homicidio en Iquique

El Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía de Tarapacá y la Policía de Investigaciones (PDI) trabajan para esclarecer el doble crimen ocurrido cerca de las 22.00 horas de este martes la población O’Higgins de Iquique.

Las víctimas son dos hombres chilenos, hermanos, de 34 y 32 años, que fallecieron por impactos de bala afuera de un domicilio de calle Lincoyán.

El ataque fue ejecutado por uno o dos sujetos hasta el momento no identificados, que dispararon en varias oportunidades en el lugar.

El Ministerio Público instruyó diligencias a la Brigada de Homicidios de la PDI, que está empadronando testigos y revisando cámaras de seguridad para determinar cómo ocurrieron los hechos y quiénes serían los partícipes.

En tanto, el Laboratorio de Criminalística se encuentra trabajando en el sitio del suceso