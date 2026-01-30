Hombre de 54 años fallece tras recibir múltiples disparos en la Vega Central: fue atacado al interior de local

Un hombre de 54 años, de nacionalidad chilena, falleció la noche del jueves en el sector de la Vega Central, en Recoleta, tras ser agredido al interior de un local por un solitario atacante, quien abrió fuego en múltiples oportunidades contra la víctima.

El hecho, ocurrido cerca de las 21 horas en calle Antonia López de Bello, es investigado por personal de la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI y del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía.

Tras realizar indagaciones preliminares, el fiscal ECOH Marcelo Soto informó que el sujeto fue atacado con “múltiples impactos balísticos, uno de ellos en su cabeza , por una persona de sexo masculino que posteriormente huye desde oriente a poniente”.

Respecto de la dinámica, en una primera instancia había trascendido que la víctima fue atacada a tiros tras intentar escapar corriendo de su agresor, quien, de acuerdo a esta versión, lo venía siguiendo. Sin embargo, el persecutor indicó que, tras la revisión de cámaras de seguridad, se constató que el afectado “se encontraba al interior del local respectivo y es en esas circunstancias que el agresor pasa por el lugar, se devuelve y procede a disparar. No hay un seguimiento, sino que hay una búsqueda”, relevó.

El personal policial se mantiene en el lugar levantando evidencia, analizando grabaciones de cámaras y entrevistando a posibles testigos, para tratar de dar con el paradero del agresor.