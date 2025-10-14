Hombre muere baleado dentro de un block de departamentos en Quilicura

Esta noche, un hombre de entre 20 a 25 años murió luego de recibir una serie de impactos de bala al interior de un block de departamentos, en la comuna de Quilicura, en la Región Metropolitana.

De acuerdo a información preliminar, el hecho ocurrió cerca de las 21 horas en uno de los domicilios de la calle Caspana, de la Población Valle de la Luna, donde se registró una intensa balacera que culminó con una víctima falta.

Vecinos del sector reportaron una serie de disparos en las inmediaciones de una cancha próxima al sitio del suceso.

La fiscal ECOH, Marcela Adasme, señaló que “lo que evidencia el sitio del suceso, es que los disparos, presumiblemente, podrían haber sido al interior del inmueble. De la víctima estamos confirmando su identidad”.

“Por ahora podemos ver participación de un arma”, señaló respecto a la participación de los atacantes, de quienes no se tienen más registros. La persecutora señaló que no han dado con testigos del hecho para tomar su testimonio y que ayuden a la identificación de los delincuentes.

Asimismo, señaló que “el uso de armas y el modo de comisión, nos habla de que podríamos estar frente a una hipótesis de criminalidad organizada, lo que tiene que ser objeto de una corroboración posterior”.

Debido a lo anterior, es que hasta el lugar se trasladó personal de seguridad municipal, a la espera de las fuerzas de orden y seguridad.

El Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía desarrollará las primeras diligencias, junto a la Policía de Investigaciones (PDI) para determinar la dinámica del hecho y iniciar la búsqueda de los responsables del crimen.