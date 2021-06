Intendencia de La Araucanía presenta querella contra 49 comuneros mapuche por tráfico de drogas

Una querella por los delitos de tráfico de drogas, siembra, plantación, cultivo y cosecha de marihuana fue presentada en contra de 49 integrantes de comunidades mapuche de Ercilla y Colipulli por parte de la Intendencia de La Araucanía.

En el texto, presentada en el Tribunal de Garantía de Collipulli, se solicitan diligencias para clarificar el trabajo coordinado de los imputados para la comisión del delito, como la toma de declaraciones a personal de la PDI que han participado en diligencias relacionadas con los querellados y sobrevuelos por los predios donde existirían plantaciones de marihuana, entre otras acciones.

Entre los querellados por la Ley 20.00 aparecen el werken Jorge Huenchullan Cayul, de la comunidad mapuche de Temucuicui y Vanesa Queipul, hija del lonco Víctor Queipul, también de esa comunidad de Ercilla.

Pablo Urquízar, coordinador para la Macrozona Sur, afirmó que “en las comunidades de Temucuicui y de Chacaico, en la comuna de Ercilla, desde 2019 a 2021, se producía, vendía, traficaba droga; por eso nos querellamos contra 49 personas, en la que estamos pidiendo cárcel de hasta 20 años de presidio mayor en su grado máximo, para efectos de que se pueda desarticular estas organizaciones criminales que lo que hacen es instrumentalizar la causa mapuche para efecto de poder cometer sus delitos más básicos, más deleznables, como son el narcotráfico en perjuicio de las personas”.

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, comento que “cómo Ministerio del Interior hemos llegado a la convicción de qué existe una agrupación en la Macrozona Sur, específicamente en la Araucanía, dedicada a distintas acciones relacionadas con el tráfico de drogas; particularmente de marihuana”.

“Hemos presentado esta acción con todo el detalle de distintos procedimientos policiales, que tuvieron relación con el narcotráfico y que incluye el operativo desarrollado por la PDI el 7 de enero de este año, qué significó el fallecimiento de un funcionario policial, cumpliendo una orden de allanamiento y de captura en Temucuicui”, agregó Galli .

Jorge Huenchullan Cayul, uno de los comuneros querellados, indicó que “ahora no vamos a dar ninguna entrevista, estamos viendo los antecedentes. Yo personalmente no puedo hablar y emitir opinión, cuando aún no sé bien los antecedentes. Como comunidad vamos a emitir un comunicado más tarde”.