    Investigan por accidente fatal en mina El Bronce en Petorca

    Sernageomin se desplegó en el sector para iniciar las diligencias en terreno.

    Joaquín DíazPor 
    Joaquín Díaz

    Un equipo del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) de la Dirección Regional Centro se trasladó hasta la comuna de Petorca para iniciar la investigación por un accidente fatal ocurrido durante la madrugada en la mina El Bronce.

    Hasta el lugar concurrió el director de Sernageomin Zona Centro, Christian Orellana, junto a personal regional del organismo, quienes se encuentran desplegados en el sector con el objetivo de esclarecer las circunstancias en que se produjo el hecho.

    Orellana informó que “a las 2:30 de la madrugada recibí el llamado del cuerpo de Bomberos de Petorca, informándome de un accidente en la zona. Inmediatamente el equipo regional se desplegó en la faena”.

    En ese sentido, señaló que la víctima corresponde a un operador de planta de 40 años.

