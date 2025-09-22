Juzgado de Pucón ordena prisión preventiva para conductor ebrio que dio muerte a niña de 11 años

El Juzgado de Garantía de Pucón decretó este lunes la medida cautelar de prisión preventiva a Javier Cuevas Barazarte, imputado por el Ministerio Público como autor de los delitos consumados de conducción bajo los efectos del alcohol con resultado de muerte y conducción con licencia suspendida .

En la audiencia de formalización, el magistrado Elías Agüero Matamala ordenó el ingreso en prisión de Cuevas Barazarte por ser un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, fijó en seis meses el plazo de investigación.

Según el ente persecutor, en horas de la noche del 18 de septiembre de 2025, el imputado condujo en estado de ebriedad su vehículo por calle Camino Internacional en Pucón, a la altura del número 2870, lugar donde existe un paso peatonal demarcado que el imputado no respetó, impactando a dos peatones, uno de ellos menor de edad.

A consecuencia del accidente, una víctima resultó con lesiones de carácter grave, mientras que la menor de 11 años, tras resultar con lesiones graves, falleciera tres días después.

El imputado marcó 1,99 gramos de alcohol por litro de sangre y conducía con la licencia suspendida debido a una anterior condena por conducción en estado de ebriedad.