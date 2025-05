“La gente espera y demanda soluciones, no debates ideológicos”: presidente de la AChM en presentación de nueva directiva

La Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) oficializó este lunes la nueva directiva que estará en el periodo municipal 2025 al 2029, donde el presidente y alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, entregó unas palabras.

“Somos los municipios, sus funcionarios y autoridades, los primeros en la acción del Estado, y por ello sabemos lo que las personas necesitan, que los chilenos y chilenas requieren del Estado y de sus instituciones”, indicó en su discurso el jefe comunal.

En la instancia participaron diversas autoridades, entre ellas, alcaldes, delegados regionales, parlamentarios, y por parte del Ejecutivo, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, quien dio unas palabras como representante del gobierno.

También, fueron abanderados presidenciales de distintos sectores a la ceremonia para demostrar su apoyo a los alcaldes.

Por parte del presidente de la AChM, en su discurso señaló varios puntos, entre ellos, apuntó que “ la gente, estimados alcaldes y alcaldesas, espera y demanda soluciones, no debates ideológicos, infértiles y frases altisonantes . Nuestros vecinos exigen soluciones concretas ahora y no mañana. Esto nosotros lo sabemos mejor que nadie, ya que administramos realidad y con sentido de urgencia”.

Añadió que “vivimos tiempos exigentes, la ciudadanía espera respuestas concretas, no discursos vacíos. Por eso apostaremos por una conducción abierta, participativa y transversal, que una y no divida, que construya puentes y no muros”.

“La burocracia excesiva del Estado”

“La noble institución de los gobiernos regionales se vio remecida por los abusos de unos pocos, pero eso no puede convertirse en excusa para enfrentar el avance de la descentralización ni para negar a los territorios el poder que les corresponde”, expresó el alcalde de Zapallar.

Apuntando que “trabajemos en conjunto, con decisión, para eliminar la burocracia excesiva del Estado y avanzar con firmeza hacia una verdadera descentralización . Los invito a todos a recorrer las comunas y su municipio, escuchen a sus alcaldes y alcaldesas, no se puede legislar desde la distancia ni gobernar desde la indiferencia”.

Junto con ello, destacó la labor de la Contraloría General de la República (CGR) y de la contralora Dorothy Pérez. “Tenemos que sacar sin asco las manzanas podridas, el riesgo que se pudra el cajón lo sufren quienes más lo necesitan, esto es una señal de madurez institucional, de ser proactivo y no reactivo”.

En esa línea, el presidente de la AChM ejemplificó con “funcionarios públicos con licencias médicas que lejos de estar enfermos y los niños se van de viaje fuera del país. Diversas realidades, distintas, y aquí quiero ser muy claro, fallamos todas las instituciones del Estado, sin excepción. No se trata sólo de los municipios, como algunos lo han intentado señalar”.