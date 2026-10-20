Lluvias, granizos y anegamientos mantienen en Alerta Roja a la Región Metropolitana

Funcionarios municipales de la comuna de Las Condes realizan trabajos de prevencion ante las fuertes lluvias que se llegarian esta tarde a la parte al ta de la capital. Dragomir Yankovic/Aton Chile

Repitiendo la tónica de las últimas semanas, la situación climática en Chile parece mantenerse, a pesar de que el verano meteorológico está a poco más de un mes. Ha sido una primavera llamativa en términos climáticos y meteorológicos, particularmente octubre, con cifras récord en materia de precipitaciones.

La situación, debido a la influencia del fenómeno de El Niño, se mantendría al menos durante noviembre y diciembre.

Prueba de ello es lo sucedido a partir de la noche del lunes, cuando comenzaron a caer algunas gotas y la actividad eléctrica también se hizo presente durante la madrugada. Cerca de las 4:40 horas se reportaron fuertes truenos y relámpagos en sectores del norte de Santiago y la precordillera, mientras que en Lo Barnechea hubo caída de granizos.

Según información de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), el primer pulso de lluvias de la jornada en la RM dejó algunas estaciones con 13 milímetros de agua en 40 minutos, mientras que en Quinta Normal cayeron 4,1 milímetros. En Puente Alto, por ejemplo, se vieron granizos.

La DMC señala que las precipitaciones se seguirán registrando entre la Región de Coquimbo y Torres del Paine, con la posibilidad concreta de extenderse durante los próximos días.

En Santiago, en tanto, se mantiene la posibilidad de que se registren hasta 75 mm de agua caída durante estos días, lo que ha aumentado la preocupación de las autoridades, considerando también lo ocurrido en las últimas semanas, con aluviones e inundaciones.

El aluvión en Las Condes ha generado una serie de medidas preventivas posteriores. Foto: Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

Este martes, día en que se esperaba el mayor pulso de la semana en la capital, se reportaron tormentas eléctricas, truenos, relámpagos y granizos en distintos puntos de la RM. Al cierre de esta edición la DMC registraba 20 mm de lluvia durante la jornada.

Además, Metro debió cerrar la estación Departamental de Línea 2 por acumulación de aguas servidas, mientras que en Maipú diversos sectores resultaron inundados, y en Cerro Navia una feria libre terminó inundada debido a la gran cantidad de agua registrada.

Por otra parte, durante la tarde se reveló que la Quebrada Honda, por donde se circuló el aluvión de Las Condes, habría mostrado ciertas características menores de reactivación. Durante la noche se repitió una situación similar, por lo que las autoridades se trasladarían al lugar para supervisar en terreno.

Sobre el final de la jornada también se pidió evacuar el campamento Ribera del Río Mapocho en Talagante por el aumento del caudal, aunque algunas familias se resistían a hacerlo pese a las advertencias.

Primer pulso

Pablo Salucci, geógrafo de la Universidad Católica, explica que entre las 4 y las 7 de la tarde se registró un primer pulso, y que habría otro durante la noche. “El tema es la intensidad de estas precipitaciones, porque son acompañadas con nubes convectivas, con el registro de elementos propios de estas nubes, como son los granizos”.

“Desde el lunes además se están observando tormentas eléctricas que van asociadas justamente a la alerta que se había emitido en anterioridad. Por lo tanto, estamos viendo la respuesta del exceso de humedad que está entregando la atmósfera al fenómeno de El Niño”, indica Salucci.

Respecto de la capital y considerando el registro de las últimas semanas, desde el gobierno elaboraron un plan de contingencia para así evitar daños, tanto materiales como humanos. De hecho, se decretó emergencia preventiva desde Coquimbo a Los Lagos.

Mientras, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja por remociones en masa -tipo aluvión- primero en en las 10 comunas de la RM que podrían verse más afectadas: San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina. Posteriormente, esta medida se extendió a toda la Región Metropolitana y en el balance nocturno de Senapred tras la reunión de la mesa técnica compuesta por diversas autoridades e instituciones, se mantuvo la medida. Allí se dijo, de hecho, que el evento seguía en desarrollo y no podía darse por superado, a pesar de no haber emergencias graves durante la jornada.

“A nivel de afectaciones graves la red de transporte, la red sanitaria, la red educacional presentan rasgos de normalidad en todo el tramo”, dijo el subsecretario del Interior, Máximo Pavez.

En esa instancia se explicó, entre otras cosas, que en la RM hay 103 personas albergadas debido a las condiciones climáticas y dos damnificados.

Desde el Ministerio de Educación, donde habían decidido suspender las clases de educación parvularia, media y superior en 48 comunas de Chile para este martes, de cara a este miércoles anunció la reanudación de las actividades académicas para las regiones Metropolitana, Antofagasta, Coquimbo y O’Higgins.

Santiago registra el octubre más lluvioso desde que hay registro. Foto: Andrés Pérez.

Además, el Ejecutivo mantuvo la instauración de tres polígonos de seguridad en sectores de Las Condes, Puente Alto y Talagante , identificados como zonas de riesgo, prohibiendo el ingreso de automóviles y vehículos. Cuando se levante la alerta se evaluará esta situación.

Felipe Riquelme, subdirector de Reducción del Riesgo de Desastres de Senapred, señaló que han monitoreado el evento pronosticado por la DMC entre las regiones de Antofagasta y Los Lagos.

“Nuestras direcciones regionales han continuado con las coordinaciones con el Sinapred regional a través del despliegue de organismos en terreno. Asimismo, la Dirección Meteorológica de Chile mantiene avisos y alertas vigentes, por lo que se mantiene el pronóstico de precipitaciones moderadas a fuertes desde la Caleta El Cobre al sur en la Región de Antofagasta”.

Por otra parte, añadió Riquelme, “fue emitida una alerta meteorológica por probabilidad de tormentas eléctricas entre Valparaíso y el Maule, las cuales estarán presentes hasta la noche de hoy (martes). En base a estos pronósticos, el Servicio Nacional de Geología y Minería, Sernageomin, ha indicado que se mantienen las probabilidades de ocurrencia de aluviones y derrumbes ”.

También se anunció el cierre de los parques de la Asociación Cordillera, el monumento natural El Morado en la comuna de San José de Maipo y el Parque Nacional Río Clarillo en la comuna de Pirque. En tanto, en las regiones de O’Higgins, se mantiene el cierre de las Rutas I-45, San Fernando, Termas del Flaco y 494 Pichilemu, km 6.1, sector Maquis. En la región de Valparaíso el agua causó algunas afectaciones, como el desplome de material desde cerros en la comuna homónima y algunas inundaciones en Viña del Mar.

Existe la posibilidad que durante esta noche se registren tormentas eléctricas. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

En cuanto al suministro eléctrico, desde la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, reportaron un peak de 127.643 clientes sin luz a las 13 horas entre las regiones de Antofagasta y Los Lagos, concentrados principalmente en la Región de Coquimbo, con 80.555. A esa hora había otros 12.042 en la de Valparaíso y 13.276 en O’Higgins.

Por su parte, en el Ministerio de Transportes señalaron que en la RM, tanto Metro como Red Movilidad activaron sus planes de contingencia con monitoreo permanente de vías, buses y pasos bajo nivel. Mientras, las autoridades decidieron suspender el partido de Copa Chile entre la U y Antofagasta programado para este miércoles.

“En caso de contingencias mayores, se desplegarán buses de apoyo en los principales ejes de la red de Metro; refuerzo de personal y cuadrillas y bombas para retiro de agua y limpieza de estaciones, entre otras”, detallaron.

Cristian Martínez-Villalobos, académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez, sostiene que “lo que estamos viviendo en Santiago este octubre es bastante extraordinario. En apenas dos semanas ya cayeron 108 milímetros de lluvia en Quinta Normal, casi nueve veces lo normal para todo el mes”.

Además, añade Martínez-Villalobos, “tuvimos tormentas con lluvias muy intensas en poco tiempo, como la que provocó el aluvión en Las Condes. Todo esto ocurre en medio de un fenómeno de El Niño particularmente fuerte, que favorece las precipitaciones en Chile central. Pero también está la pregunta de qué podemos esperar a futuro con el cambio climático”.

Este último indica que “según el IPCC, a nivel global, con un calentamiento de 2 °C respecto de la era preindustrial, las lluvias diarias extremas que antes ocurrían una vez cada diez años podrían ocurrir 1,7 veces en ese mismo período ".

Más allá de este sistema frontal, la DMC alertó durante el balance de Senapred de la noche del martes que para el jueves podría llegar otro a la zona central.