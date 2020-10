Más que un diario: La Tercera recibe premio internacional por su especial de lanzamiento de la suscripción digital

La frase se sintetizó en tres palabras: “Más que un diario”. Fue, también, el nombre de la campaña y del especial con que se encaró hace poco más de un año y medio el hito. Y la estrategia recibió esta semana un reconocimiento: obtuvo el premio Digital Media Latam 2020 en la categoría de mejor campaña de Márketing Digital para marcas de noticias, un reconocimiento entregado por la Asociación Mundial de Editores de Noticias (WAN-IFRA).

El galardón -que convirtió a La Tercera en el único medio de Chile reconocido en la presente edición de los premios- incluye además una clasificación: la campaña competirá contra los ganadores de la misma categoría de Asia, África, Europa, Medio Oriente y Norteamérica en los World Digital Media Awards 2021, también organizados por WAN-IFRA.

El premio contiene además un elemento especial, puesto que la campaña y el especial fueron ejecutados y coordinados de manera íntegra por el Laboratorio de Contenidos de Marca de La Tercera, sin la presencia de una agencia externa en el proceso. Así, el proceso creativo se realizó de forma interna, en conjunto con el área editorial, para destacar tanto la historia de nuestro medio como sus perspectivas hacia el futuro.

“Si bien el Laboratorio trazó los contenidos y la estética, fue el diario completo a través de editores, periodistas, realizadores y fotógrafos, quienes le dieron color al especial. A ellos sumamos a antiguos directores y reporteros a contar la historia de este medio, que va muy de la mano con la historia reciente de Chile”, señala Ignacio Bazán, el editor del Laboratorio de Contenidos y quien lideró el desarrollo y ejecución del especial.

Alejandro Trujillo, director de Audiencias de La Tercera, destaca también que la campaña era necesaria para hacerse cargo de la transición de La Tercera hacia una estrategia mucho más enfocada en lo digital, pero que no desconoce los elementos que la hacen reconocible y confiable para su público tradicional. “Los medios en general no debieran gastar muchos esfuerzos en hablar de sí mismos, Pero hay momentos en que es importante hacer una pausa y repasar, no solo sobre lo que se hizo bien, sino también sobre las cosas que hubo que enmendar”, plantea.

“Nos pareció que una buena forma de presentarnos ante nuestros lectores para lanzar la suscripción digital y hablar de la nueva etapa que iniciábamos, era así: repasando un poco de nuestra historia, del aporte que hemos hecho para instalar conversaciones en un Chile que no ha parado de cambiar en los últimos 30 años", es la reflexión de Trujillo. "Porque junto a un periodismo influyente, rápido y revelador, si hay algo que ha definido la historia de LT ha sido su capacidad de interpretar los cambios de la sociedad. Eso es ser más que un diario”.