“Me han expuesto al escarnio público”: Elisa Loncon sale al paso de las críticas tras declinar la entrega de datos académicos

La mañana de este martes, la Universidad de Santiago (Usach) convocó un punto de prensa para referirse a la solicitud de transparencia realizada por El Mercurio que involucra las actividades académicas de la expresidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, luego de que la casa de estudios le otorgara un año sabático remunerado por su “jerarquía académica y antigüedad”.

La doctora en Literatura y Humanidades -quien empezó su alocución en mapudungun- acusó recibir una serie de ataques y denostaciones a raíz de la disputa legal entre la Usach y el Consejo Para la Transparencia (CPLT), luego de que el organismo acogiera un recurso de amparo a favor de la solicitud presentada por El Mercurio argumentando que la información era de carácter público; que, a su vez, la casa de estudios contestó con un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

En concreto, el reclamo se basa en una supuesta infracción al artículo 40 de la Ley de Transparencia, que indica que el Consejo Directivo del CPLT “deberá adoptar sus decisiones por la mayoría de sus miembros, debiendo sesionar un quórum mínimo de tres consejeros”.

“Toda mi documentación académica está validada por todas las universidades y por la Contraloría. Lamento mucho ser yo la persona que han perseguido. Son muchas las personas que que han tenido año sabático, pero hay una que lleva en su apellido ‘Loncon Antileo’ y me han expuesto al escarnio público”, expresó Loncon.

En el punto de prensa convocado por la universidad, también estuvieron presentes el secretario general de la Usach, Francisco Zambrano, y la directora de Género, Diversidad y Equidad, Yenniffer Ávalos. Las autoridades explicaron que las discrepancias con el CPLT no respondían a una “calificación de la decisión de fondo”, sino que consistía en una “alegación respecto a que la decisión no fue adoptada conforme a la ley”. Es decir, habría diferencias en la forma.

“La decisión del CPLT fue resuelta solamente por dos consejeros, el señor (Francisco) Leturia y la señora (Natalia) González. En ese sentido, nosotros legítimamente entendemos que una mala integración del CPLT de dos de cuatro miembros no cumple la exigencia legal de 3/4, por lo tanto entendemos que se tomó esa decisión con manifiesta falta de la investidura regular del órgano, lo que está previsto en la Constitución com un acto nulo y por lo tanto ilegal”, argumentó Zambrano.

Además, a Elisa Loncon se le entregó el “respaldo público” de la universidad, a raíz de las descalificaciones que ha recibido desde que comenzó la disputa por la entrega de la información, en diciembre pasado. “Es de público conocimiento que desde el 2021, he sido objeto de desinformación, he perdido la confianza de la entrega abierta de esa información, que por lo demás es pública. Por cuidado de mis antecedentes personales, para evitar esta situación que se ha dado, por esa razón me opuse”, apuntó Loncon.