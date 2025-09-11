ME-O dice que “se duplicó la tasa de homicidios en tres gobiernos”: falso ❌

Durante el primer debate presidencial de la noche de este miércoles, el candidato independiente Marco Enríquez-Ominami (ME-O) también se refirió a la situación de seguridad.

El candidato sostuvo que “se duplicó la tasa de homicidios en tres gobiernos de 3.0 a 6.0 por 100 mil habitantes”. El equipo de Fact Checking de La Tercera revisó dicha información de los últimos tres gobiernos, pudiendo determinar que el anuncio es falso .

La estadística entregada por el candidato no puede ser cotejada con las fuentes oficiales, es decir del Observatorio del Homicidio. Esto debido a que solo contempla cifras desde 2018.

Sin embargo, al ver las cifras solo del año 2024 la afirmación de ME-O es correcta. Ese año la tasa es del 6,0 por cada 100 mil habitantes. Sin embargo, el problema está en que los números de los gobiernos anteriores no pueden ser revisados utilizando esa misma fuente.

Ahora, al tomar como referencia otros documentos, la información de ME-O tampoco calza. Por ejemplo, según las cifras del Centro de Estudio y Análisis del Delito (CEAD) el 2014, hace tres gobiernos atrás, la tasa de homicidios era de 3,1 y el 2024 esa misma estadística asciende a 5,1 por cada 100 mil habitantes .

Otra fuente, como la Radiografía de la Seguridad en Chile 2014-2024 de la Universidad Andrés Bello, demuestra que en 2014, la tasa era de 3,0, mientras que el 2024 esa cifra asciende a 4,9 por cada 100 mil habitantes.

Por ende, la comparativa del candidato contempla cifras de diferentes fuentes, por lo que no son comparables.