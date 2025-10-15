Metro informa retraso en frecuencia en Línea 1 por “objeto en la vía”

Esta tarde, Metro de Santiago informó de la existencia de un retraso en la frecuencia del servicio en la Línea 1 en pleno horario punta.

De acuerdo a la estatal, los inconvenientes se produjeton por “la presencia de un objeto en la vía”.

“Estamos trabajando para reponer el servicio lo antes posible”, indicó la compañía a través de su cuenta en X.