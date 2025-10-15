Metro informa retraso en frecuencia en Línea 1 por “objeto en la vía”
Personal estatal trabaja para que el servicio recupere la normalidad.
Esta tarde, Metro de Santiago informó de la existencia de un retraso en la frecuencia del servicio en la Línea 1 en pleno horario punta.
De acuerdo a la estatal, los inconvenientes se produjeton por “la presencia de un objeto en la vía”.
“Estamos trabajando para reponer el servicio lo antes posible”, indicó la compañía a través de su cuenta en X.
